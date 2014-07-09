港报社评：政制原地踏步不代表民愤原地踏步--信报7月9日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
这未必是最坏的时代，但肯定是愈来愈坏的时代，毕竟自从97回归以来，700万香港人从未见过立法会内出现掷玻璃杯的场面，而且特首办更破天荒报警处理，重案组循袭击罪方向接手蒐证调查。之所以会有一只横空飞越的玻璃杯跌落特首梁振英身旁化作足以溅血的尖锐碎片，缘于现今社会一系列尖锐的矛盾：78万人公投，51万人游行，511人由于预演占中而被警方拘捕。
归根究柢，2017年香港实现普选行政长官乃大众所愿，奈何选举方法凝聚共识至今仍无寸进，气氛更愈炒愈燶，当政者不知是苦无办法抑或无精力，渐予人对民意置若罔闻的不良印象，促使反对派愈反愈激，非要以占领中环的非常手段作为谈判筹码不可，大有玉石俱焚之态势。
若中央和特区政府继续以崖岸自高的态度施政，泛民主派也继续以「没有最激，只有更激」的抗争手段力争一个「叫价」最高的普选方案，各方都拒绝透过妥协的艺术寻求共识达成政制改革，2017年的特首选举办法恐怕最终原地踏步。可是问题恰恰正在于，政制原地踏步不代表民愤也原地踏步，下一任特首带着先天缺乏认受性的原罪产生，社会抗争肯定地老天荒不断升级，拖曳无穷无尽的麻烦与祸患，届时横空飞越的物件，杀伤力指数必比玻璃杯高。漠然，不是办法。
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路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。