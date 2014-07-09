港报社评：政制原地踏步不代表民愤原地踏步--信报7月9日

这未必是最坏的时代，但肯定是愈来愈坏的时代，毕竟自从97回归以来，700万香港人从未见过立法会内出现掷玻璃杯的场面，而且特首办更破天荒报警处理，重案组循袭击罪方向接手蒐证调查。之所以会有一只横空飞越的玻璃杯跌落特首梁振英身旁化作足以溅血的尖锐碎片，缘于现今社会一系列尖锐的矛盾：78万人公投，51万人游行，511人由于预演占中而被警方拘捕。

归根究柢，2017年香港实现普选行政长官乃大众所愿，奈何选举方法凝聚共识至今仍无寸进，气氛更愈炒愈燶，当政者不知是苦无办法抑或无精力，渐予人对民意置若罔闻的不良印象，促使反对派愈反愈激，非要以占领中环的非常手段作为谈判筹码不可，大有玉石俱焚之态势。

若中央和特区政府继续以崖岸自高的态度施政，泛民主派也继续以「没有最激，只有更激」的抗争手段力争一个「叫价」最高的普选方案，各方都拒绝透过妥协的艺术寻求共识达成政制改革，2017年的特首选举办法恐怕最终原地踏步。可是问题恰恰正在于，政制原地踏步不代表民愤也原地踏步，下一任特首带着先天缺乏认受性的原罪产生，社会抗争肯定地老天荒不断升级，拖曳无穷无尽的麻烦与祸患，届时横空飞越的物件，杀伤力指数必比玻璃杯高。漠然，不是办法。

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