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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 08:55 BJT

港报社评：细价楼盘热抢，风险不要低估--经济日报7月9日

近期香港楼市升势再现，细价楼升幅尤炽，令不少市民急赶上车。惟楼市风险实正升温，皆因加息渐近、供应渐增非「狼来了」，而是狼确将来临，市民入市要衡量风险、量力而为。

有投资银行昨指，现时香港楼价与家庭收入的比例已高于1997年，若香港政经遭突如其来冲击，楼市恐面临长时间调整。事实上，香港楼市经短暂横行后，又渐见复炽，差估署前天公布5月楼价指数创新高，细单位升幅更领先，惹外界关注香港楼泡会否再胀。

然而，置业是不少市民毕生最重要投资，最忌受一时市场气氛影响，仓卒入市。香港楼市风险未来易升难跌，因加息与增供应并非「狼来了」，而是狼快要来了。

其一，加息步伐或加快。美国上月失业率跌至6.1%的近6年低、非农新增职位更已连续5个月多于20万份，为90年代科网泡沫后首见，且美国5月个人消费支出物价指数（PCE）已升至1.8%，逼近2%的通胀警戒綫，在就业渐改善、通胀又升温下，美国明年加息几无悬念，明年香港按揭利率势跟升，令楼市添压。

其二，上车盘供应续增。过去发展商倾向多建大单位，以满足投资需求，惟港府近年推辣招赶投资客，发展商已变阵多建细单位，这些一手上车盘势在未来一两年陆续应市。

近期香港楼市受上车盘带动的势头明显，惟现时细价楼风险已不低，有意置业人士须衡量供款与承受风险能力，慎选入市时机。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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