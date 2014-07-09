港报社评：细价楼盘热抢，风险不要低估--经济日报7月9日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
近期香港楼市升势再现，细价楼升幅尤炽，令不少市民急赶上车。惟楼市风险实正升温，皆因加息渐近、供应渐增非「狼来了」，而是狼确将来临，市民入市要衡量风险、量力而为。
有投资银行昨指，现时香港楼价与家庭收入的比例已高于1997年，若香港政经遭突如其来冲击，楼市恐面临长时间调整。事实上，香港楼市经短暂横行后，又渐见复炽，差估署前天公布5月楼价指数创新高，细单位升幅更领先，惹外界关注香港楼泡会否再胀。
然而，置业是不少市民毕生最重要投资，最忌受一时市场气氛影响，仓卒入市。香港楼市风险未来易升难跌，因加息与增供应并非「狼来了」，而是狼快要来了。
其一，加息步伐或加快。美国上月失业率跌至6.1%的近6年低、非农新增职位更已连续5个月多于20万份，为90年代科网泡沫后首见，且美国5月个人消费支出物价指数（PCE）已升至1.8%，逼近2%的通胀警戒綫，在就业渐改善、通胀又升温下，美国明年加息几无悬念，明年香港按揭利率势跟升，令楼市添压。
其二，上车盘供应续增。过去发展商倾向多建大单位，以满足投资需求，惟港府近年推辣招赶投资客，发展商已变阵多建细单位，这些一手上车盘势在未来一两年陆续应市。
近期香港楼市受上车盘带动的势头明显，惟现时细价楼风险已不低，有意置业人士须衡量供款与承受风险能力，慎选入市时机。
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路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。