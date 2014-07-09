港报财经评论：信耶伦还是信数据--信报7月9日

信耶伦还是信数据/ 习广思

资金近期作怪，持续流向新兴市场。欧洲央行虽然明示有可能推量宽买债，但未落实前都是出口术而已。近期有鹰派官员再指出，刺激政策已经奏效，不急于推量宽买债。欧洲央行行长德拉吉要抵抗鹰派，再推量宽的话，可能需要更加“烂”的数据，才能配合。欧洲股市连挫两日，新兴市场持续反弹，俄罗斯、波兰和土耳其股市均上升。亚洲股市形势鲜明，印尼大选在即，股汇皆涨；昨天韩股、台股及泰股都有升幅。资金持续流入亚洲区内，港汇仍然强势，进一步反映资金面利好因素，短期有利港股气氛。

中国在年中前积极维稳，虽然部分数据反映上半年下滑情况已改善，并针对性地定向宽松，但仍有不少中小企大叹贷款难求，原因是银行筛选客户，当中小企贷款风险增加时，银行未必真的宽松批贷。有指定向宽松将渐为常态，近日总理李克强再提7.5%增长，又多番强调定向调控，人行一句“灵活运用多种货币政策工具”，被市场解读成更多定向宽松的讯号，下半年以偏松政策维稳的可能性不低。港股在资金充裕及A股回稳的因素下，虽然未必大突破上升，但短期市况有支持，最起码追逐落后的炒作继续进行。恒指连续四日拉锯，颇似再陷胶着状况，但大市板块及个股却轮流转动，气氛其实不差。

恒指昨天收报23,541点，大部分投资以24,000点为这轮反弹的阻力，甚至乎终点。在指数没有大变动前提下，反而有利资金轮流炒作。濠赌股、内房股弹完后，轮到基建铁路股，昨天轮到电力股。大唐发电 复牌并宣布重组，将剥离煤化工相关业务，该业务长年拖累公司业绩，重组后将有利其核心发电业务。多间大行上调其估值及目标价，大唐发电昨天股价急涨23%。大唐发电这次业务重组，有别于中石化 下游重组引入民资，以及中信泰富 重组或整体上市的做法，反而更像中国接手大唐发电的坏资产，有望提升其日后营运效率；其次，下半年的国企重组会否增加及加快，亦值得留意。

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欧罗倘破1.3735，淡友响警号/ 苏子

由于上周四美国公布的6月份就业数据异常强劲，失业率已跌至6年低位，因此，使到不少市场人士不约而同地猜测美国联储局有较高机会提前加息，并因此推动美国国债息率走高，而结果将是美元正式进入大牛市，即出现一浪高于一浪的中长期走势。不过，市场这个看好美元大方向的原因，其实去年底至今年初已有不少大行报告提及过，故可以说是全无新意。大家反而要注意的是，美元已被视为今年必升无疑的货币；可是，上半年美元非但没有走高，反而更呈现轻微跌幅，使到不少看好美元的投资者对美元目前的走势感到十分困惑。

由于外汇市场是一个极具效率的市场，因此，市场若是真的相信美息将提高，美元应该早已被偷步入市的投资者大幅炒高，而欧罗兑美元则极不可能仍保持目前的1.36美元水平，反而应该跌至1.30美元心理关口以下波动才对。美元升不上去，估计应与市场上的大户深信联储局仍未有条件提前加息，目前的超低息环境仍会维持一段相当长时间有关。

目前已进入了第三季，今年美元若是真的可以进入牛市之年，美元其实应该在今季开始正式发力上升，不大可能仍维持上半年这种偏软局面。因此，明天凌晨2时联储局公布上月的议息纪录，若照市场在知悉结果后，美元仍未见趁机向上作出重大突破，反而更出现低收的情况，那便要小心今季美元的走势极可能会继续与目前市场的乐观情绪呈现背驰；并且更要提防，可能在应升不升下，美元最终受压向下，这将使到一众看好美元者不约而同大跌眼镜；如真的出现此情况，则那些正在打赌欧罗兑美元稍后会大幅走低的投资者，将难免在美元大幅走低时，承受较严重的损失！短线而言，欧罗兑美元若成功突破100天平均线阻力，对欧罗看淡的投资者将是重要警号。目前会用美元兑日圆的走势来判断美元的强弱，稍后美元兑日圆若能成功升越20周保历加通道的103.15日圆顶部阻力，美元才有望在今季有较出色的表现，甚至在下半年内正式进入牛市阶段，否则，采取候高沽出美元的策略仍有较高的值博率。

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