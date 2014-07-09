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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 09:08 BJT

两岸经贸：8月将召开两岸第六次经贸合作会议，经贸协商持续

路透台北7月9日 - 中国商务部副部长高燕周二称，大陆并没有因两岸服务贸易协议及监督条例卡关，暂停货贸协议谈判进度，并考虑8月召开第六次两岸经贸合作会议，希望台湾相关单位能赶紧排行程到大陆磋商开会时间。

台湾商总理事长赖正镒率团访问大陆商务部，高燕与其见面时做此表示。台湾经济日报周三并引述经济部次长杜紫军表示，两岸已原则同意尽快召开第六次两岸经合会，双方正在协商会议召开的时间与议题。目前幕僚单位正争取7月召开工作小组会议，8月召开正式会议。

报导还引述高燕透露，大陆对台企赴陆投资将简化审批程序，改成备案，不用核准。

至于货贸因服贸卡关而暂停协商一事，高燕说自己就是货贸主谈人，货贸至今仍在持续谈判中，并无外界所言暂缓谈判；希望台湾能多支持ECFA(两岸经济协议)后续谈判，双方能互利双赢。

台湾3月间爆发反服贸学运后，由于立法院仍未通过服贸协议、监督条例等，一度传出两岸的货品贸易谈判作业的既定日程被延后，两岸后续经贸协议未有新的进展。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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