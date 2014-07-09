港报财经评论：电讯手机股看高一线--经济日报7月9日

电讯手机股看高一线/ 林瑞芬

大市淡静等美议息结果，炒股不炒市，手机/手机设备股为市场焦点，择优而选。此外，电讯股联通 蓄势待变，向上机会高一线。金融危机以来，高盛今周首次提出提前对第一次加息的预期，由此前认为在2016年第一季，提前至2015年第三季，乃市场暂时的共识。视乎经济数据而定，时间表的提前或押后，将牵动投资者的神经。美国通胀率近期有所回升，以及就业数据造好下，高盛又作提前加息的时间预期，大家仍关注联储局议息的纪要公布，以决定短期走向。港汇虽续强，但港股成交额除上周三破位当日交投旺些外，至今交投一般，不算太理想。恒指昨报23,541，升0.46点，成交额512亿港元，大局“赢点数，输成交”。技术上，恒指破位之后，以不回吐23,000楼下为判短期势指标，24,000至24,500为后市目标区。

手机股TCL通讯 则乘预期中期业绩亏转盈而挟涨5.2%；上半年度领先中国内地4G手机市场的酷派集团 亦助兴升5.6%。手机设备股瑞声科技 昨创52周新高54.5港元；富智康 获中金上调目标价8%至6.36港元，股价升1.5%；舜宇光学 现价贴近上市以来新高，手机电池股光宇 上周由5.5港元急冲至7港元暂持平整固，综合显示，手机设备股在目前来讲有一定聚焦能力。

从中择优，信利国际 值得留意。集团产销液晶体显示器产品、触控屏产品以及电子消费产品（如微型相机模组、个人保健产品）。信利的营运数据每月公布，相对透明。最近6月度数据显示，营业净额19.55亿港元，按年升5.8%，已是连续第三个月改善，启示中国内地首季手机增长放缓后，第二季开始逐步改善，相信下半年更多公司推出4G智能手机底下，对相关零部件的需求回升，料有助集团收入进一步提升。以etnet综合预测，舜宇现价的预测PE逾16倍，年初以来股价累计涨近50%；而信利现价PE只7.7倍左右，年初至今股价累计涨幅只20%左右。舜宇2013年度毛利率16.6%，而信利为14%，不差得太远，故看信利大有条件追落后。5月暂为短期的阻力，后市成功突破的话，上望5.5港元，止蚀4.5港元，昨收报4.79港元，升0.4%。

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汇丰撑A股，内险股看俏/ 余少文

虽然汇丰环球看淡港股，但看好中国市场，除了维持增持评级外，相关指数潜在上升空间由7%至19%不等，并维持沪港通、国企改革和环保及新能源等投资主题。中港股市在6月宏观数据披露前夕偏软，国企指数昨日只升17点，收报10,504点，成交额89亿港元，只有45%主板H股逆市上升，当中大唐发电 因重组业务急升23%，带动电力股造好；而红筹指数升7点，收报4,479点，成交额46亿港元。市场过去两日关注汇丰环球研究的策略报告因应“占中”将港股评级降至“减持”，同时维持中国股票市场“增持”。该行的中国报告看好中国相关股票市场，除了维持国指、红指、上证综合指数和沪深300指数今年目标价外，亦将恒生指数目标价由24,000点上调至25,000点，反映该行整体撑中资股。

而国指、红指、上证和沪深300的今年底目标分别是12,000点、4,800点、2,400点和2,600点，以昨日收市价计，潜在升幅由7%至19%不等。其中，国指料有14%升幅，为支持中资股的打了强心针。汇丰解释，中国内地经济增长在政策支撑下，如放松信贷等，可能令下半年反弹高于8%；其次是企业成本控制和需求因素，盈利可能向上修订；第三是改革较预期为快；第四是包括人民币的强势外币令市场情绪改善，从而恢复流动性和企业内部买入行动。该行中国报告看好蓝筹和上调金融股至“增持”，因为中国内地定向宽松、放松贷存比率计算口径；与此同时，该行建议继续增持能源、科技、医疗保健等行业，以及加入跟利率和信贷敏感的股份，故将富力地产 、华润水泥 、美高梅中国 等加入该行的模拟组合内。

只要A股向好，投资者不能忽视保险股，虽然保险业踏入第二季表现不如人意，保险收入同比放缓，4月只升3%至1,362亿人民币，5月好小小，升10%至1,404亿人民币。但按目前的保险投资规范以及业绩数据显示，A股好，保险股盈利有保证，故去年看A股有望见底后，一直推介保险股，可惜遇上A股横行走势，但横行过后A股上升的机会率高，可以寿险股为主要目标，近期又见中国太保 和新华保险 的股价走势跑赢中国人寿 和中国平保 ，在强势理论下，投资者可以先考虑太保和新保。

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