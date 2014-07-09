《张涛专栏》坐在米缸外数米（二）：谈财政和货币的“连裆裤”

（作者为路透中文特邀专栏作家，就职于建设银行金融市场部，仅代表个人观点）

我在《坐在米缸外数米：谈中国央行的逻辑》中，针对目前有关央行货币政策调控的讨论，分别从央行的目标、面临的问题和化解的思路，谈了自己的一些理解。

这里需要作一下解释，之所以把这一分析称作“坐在米缸外数米”，实是因为伴随金融危机和反危机下的货币政策变化、货币政策及央行的具体操作，已经被过度关注。特别是今年诸多“定向”货币政策工具的启用，更是连“独力完成结构调整”的重任也被强加在央行身上，到底这样的理解对不对呢？是否仅仅坐在金融和货币的大缸里，就能把中国经济运行中的“米粒”数清楚？莫非过去我们在教科书上学到的“央行只能进行总量调控”的知识，也伴随这个这一轮危机而烟消云散？带着这些问题，我想对《坐在米缸外数米：谈中国央行的逻辑》中一些没有展开的内容，进一步阐述一下自己的理解。

首先，回答上述问题，需要从货币供求的本原谈起。

实际上作为中国金融学主要奠基人的黄达教授早在其1984年出版的《财政信贷综合平衡导论》中就曾论述：对于一个独立的商业银行而言，是资金来源决定资金运用；对于整个银行体系而言，则是资金运用创造资金来源。（该书于1986年获得第二届孙冶方经济科学奖）。由此可见，有关“究竟是贷款创造存款，还是存款创造贷款”的争论由来已久，我把此称作中国金融“蛋生鸡、鸡生蛋”的本原问题。

究竟如何探寻这一本原呢？恐怕还要从新中国的金融历史入手，作为亲历者的刘鸿儒先生去年在《我国中央银行体制的形成》一文中对此说得很清楚：“新中国成立后相当长一个时期，与当时的计划经济体制相适应，银行业基本上照搬苏联的做法，信贷的范围有限，主要是提供一部分流动资金…中国人民银行的地位实际上就是政府的一个会计、出纳单位…在十年动乱的‘文革’期间，连以计划经济为特征的金融体制也难以维持，银行业务基本停顿，仅仅保留了发行、出纳职能。在这种情况下，国务院决定银行系统同财政部门合并，中国人民银行总行并入财政部，各省市分行与财政厅(局)合并…至此，银行的独立系统不复存在，这在全世界是独一无二的‘创举’”。

由此可见，中国的融资体系是伴随着投资体制、财税体制的变化而兴衰的，即对金融体系而言，资金用途管着资金来源。

本原问题解决了，接下来如何评价货币政策的有效性呢？

对于货币政策的评价，实际上就是对中国金融体系整体状况的评估，既然资金用途管着资金来源，那么评价工作也只有从资金用途入手。而在现代信用体系下，资金用途的理清则又和资金使用者密切有关，这就是在讨论中国债务问题时，我们经常说的那三张资产负债表：政府，非金融企业和家庭居民的资产负债表，而其中无疑只有政府具有单边的改变其他两者资产负债表的能力，进而间接地决定了包括央行在内的金融体系资产负债表的状况。

为什么这么说？

因为政府（财政）掌握着绝对的“分配权”。对于实体企业而言，政府关于区域、产业、技术等层面政策导向直接影响着企业资产的布局，而相关税收、行业管理等规定则直接影响企业的利润，这些影响都最终会转化为企业获取现金流的能力。至于说政府对于居民资产负债表的影响，我想就更不用多说了（税收、就业、公共服务等等）。而对于金融体系而言，只是通过对企业和居民的信用判断，完成对其融资能力的评价（评价越高，融资能力越强），可见经济个体融资能力的评价只是一个结果。

用经济学的语言讲，就是在经济运行机制内部，金融体系属于流通范畴，而财政体系（政府）属于分配范畴，在经济运行层次上，包括商品和资金在内流通领域的各种现象只是总量和结构矛盾的结果，并且时时刻刻受到分配体制的影响。因此，虽然说自中央银行制度产生之后，央行成为了“最后贷款人”，但却始终成不了信用的最终背书人，这一背书人只能是政府（财政）。

好了，说到这儿，我想评判如何货币政策有效性的答案就再简单不过了，就是央行作为控制资金融通总阀门的管理者，其政策导向和工具措施能否够符合经济运行中结构性变化的需要，实现“既不缺水，也不能水漫金山”的目标，如果有央行做到了，那么我们就可以说货币政策是有效的，至于说金山的高度是否合适，则是央行决定不了的，这就是我们常说的货币政策要解决总量矛盾，而且也只能解决总量矛盾。

评价答案有了，接下来我们再来看近年来货币政策的变化。

简单说，危机前，央行主要精力在于，对冲外汇占款增加带来的基础货币过度投放（防止“水漫金山”局面的出现），用央行的话讲就是“货币政策的自主性受到影响，货币供给呈现出较强的内生性特征”，相应也就出现近年来央行资产负债表“资产外币化，负债本币化”的变化。截至目前央行的资产超过80%为外币资产，其负债超过60%则是商业银行为主的金融机构存款，另外2001至今，央行的资产规模由4万亿扩张到33万亿，扩张了8倍之多。

但祸因真的是外汇占款吗？

众所周知，外汇占款快速增长的表象原因则是中国国际收支不平衡所致（“双顺差”的局面），但顺差只是出口减进口的一个数据结果，实质则是中国的进口赶不上出口，即内需和外需不匹配了，而内需不足实际上就是我们常说的生产需求和内部消费需求的脱节——结构性失衡。面对这种脱节，政府（财政）在分配环节也没有做出相应的调整，既没有采取大面积、大幅度的减税，也没有快速提升工资增速，以实现最终消费者的名义收入，而是采取启动外部市场的策略，通俗的讲就是“长着一嘴金牙讨饭吃”，当然这样做的好处就是政府的财力得到了充实，即最大限度的保证了政府资产负债表的健康。

2008年危机的爆发，外需不行了，政府必须出手救经济，但政府依然从自身资产负债表的健康出发，并没有大面积动用财政资金（2009-2010年间，4万亿的财政支出和几十万亿的信贷资金相比，你还能说是积极的财政政策吗？），而通过中央向地方下放金融配置权的方式，刺激实体企业在危机中逆向扩张资产负债表规模，同时也造成了影子银行、融资平台等的兴起。

问题是财政为什么不愿意出钱？原因很简单，因为看不准，不知道钱应该花在那？也就说财政政策和产业政策脱节了，政府在产业布局上迷茫了，“看得见的手”不知道放哪了（资金用途没了），只能退而求其次，求助于“看不见的手”——只保证融资环境的宽松，剩下的问题由市场来解决。但问题是市场同样也迷茫，那么必然就会产生“金融空转”、“脱实向虚”等金融乱像，在此背景下，央行作为资金融通总阀门的管理者，只能不停地“按下葫芦，再按瓢”。还是那个规律在发挥作用——资金用途管着资金来源。

我把这个矛盾称作“财政和货币的连裆裤破了”，本来为防止政府支出直接占用银行信贷资金导致的通货膨胀，我们在法律层面进行了明确的限制，即财政不能直接向中央银行透支，不让财政和货币穿“连裆裤”，但这种规范性安排并不是说财政资金和信贷资金在经济运行中是非此即彼的关系，实际上在外汇占款成为基础货币增加主因之前，我们的基础货币供给主要来自央行对政府债券的认购和对金融机构的再贷款，即货币供给是外生的，其中政府显然是货币供给的第一推手。也就是说央行的货币调控和政府的支出密切相关--资金总量的安排取决于政府支出带动下的经济结构的有意安排，这就是所谓的财政政策、货币政策和产业政策的协调。

而一旦中央政府把金融配置权下放给地方，实质上就已经把宏观层面的政策协调性舍弃了，言外之意就是对结构性调整的有意为之不要了，试问在这样的环境下，一味要求央行的政策精准，现实吗？他能把手里的经济杠杆工具维持好就不错了。

如今，有关货币政策“定向”工具的使用，可以实现稳增长和调结构目标的论调满天飞，仿佛中国经济运行中的所有矛盾，均能“一定解之”，可能吗？试问在当下财政和货币“连挡裤”不完整的环境下，单拎着金融这只裤脚，你能舒服吗？