欧洲金融：比利时当局要求见法国巴黎银行执行长讨论美国罚款

“他希望清楚得知管理层和所有具法定资格的组织从该事件获得的教训，包括股东透明度。”Geens网站上一份声明稿称。

声明中称，Geens已致函波那非，清楚表明因“该事件事实的性质和严重性”造成的担忧。

Geens也在公开声明中呼吁，斟酌考虑比利时未来是否还继续在法巴持股。

“诚如我们数次所强调，政府不打算继续当银行的股东。然而，是否出售这类持股，应由具充分资格的政府在平和的气氛下做决定。”