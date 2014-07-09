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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 09:15 BJT

中港个股：中海发展子公司与大宇船厂签三艘LNG船，并签运输长单

路透上海7月9日 - 中国中海发展股份有限公司 周三公告称，旗下三家持有50%股权的单船公司与韩国大宇船厂签订三艘液化天然气（LNG）船，总代价约9.32亿美元，同时还签订这些LNG船的运输长单。

这三家单船公司是中海发展与日本商船三井 股权各半的合资企业。公告显示，造船款项将由船东分五期支付给船厂，这三艘船舶将于2018年3月起陆续交付。船只建完后，将出租给亚马尔贸易公司，租期自交船日至2045年底。

中海发展指出，签署亚马尔LNG运输项目一揽子合同（协议）标志着中海进一步拓展不断增长的液化天然气运输市场，根据公司内部测算，预期中海发展日后透过于三家合营公司的权益将带来正向投资回报。

中海发展A股周二收报4.18元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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