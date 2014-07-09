芝加哥期市：玉米期货连跌第七日，丰产前景构成拖累

11月大豆 变动不大，报在每蒲式耳11.16-1/2美元，周二收低0.8%。

美国农业部(USDA)周一公布，7月初的玉米生长情况为15年来最佳，大豆生长情况则为20年来最佳。

市场准备迎接周五的USDA月度供需报告，预料该报告将显示旧作大豆期末库存增加，且玉米和大豆产量达纪录规模。

小麦价格下滑已激起一些进口商需求，但在一连串招标案中，较便宜的黑海地区作物排挤了美国小麦的市场。埃及GASC周二公布为8月底船货公开新招标案。最近几次招标案中，GASC是采购黑海小麦的主要买家。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 557.25 1.00 +0.18% +0.09% 593.52 25

CBOT玉米 403.50 -0.75 -0.19% -0.68% 440.43 13

CBOT大豆 1116.50 0.25 +0.02% -0.80% 1226.76 14

CBOT稻米 $13.66 -$0.04 -0.29% +0.33% $13.65 60

美国原油 $103.49 $0.09 +0.09% -0.04% $104.71 27

汇率

欧元/美元 $1.362 $0.001 +0.04% +0.10%

美元/澳元 0.941 0.001 +0.09% +0.36%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/李婷仪 审校 徐文焰/石冠兰)