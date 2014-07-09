香港个股：万达商业地产与母公司斥资100亿港元进军美洲房地产市场

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港7月9日 - 中国富商王健林旗下香港万达商业地产 计划联同母公司斥资100亿港元进军美洲房地产市场，这是继2012年收购影院营运商AMC后，万达集团在美国另一项投资。
万达商业周二晚间在联交所一份声明中称，计划与控股股东万达香港成立一家合营企业在北美洲及南美洲进行收购及发展房地产项目，万达商业与万达香港分别占合营企业60%及40%权益，各自的资本承担最多60亿港元及40亿港元。
而首个发展项目为美国芝加哥市中心Lakeshore East发展区综合地产项目。该项目由万达美洲子公司万达芝加哥与Magellan Parcel C/D LLC合作发展，包括住宅单位、商业空间、酒店及停车位，地盘面积52,076平方尺。万达与Magellan分别占项目90%及10%权益。
万达商业称，“成立芝加哥物业合营企业将为本集团提供机会打入美洲市场，从而扩大收入来源。”
而万达商业在芝加哥合营协议下的资本承担最多10.5亿港元，万达香港提供7亿港元。
万达商业指出，随着美国物业市场稳步复苏，为发展商提供极具吸引力的机会，尤其是芝加哥市场过去六年内因经济衰退而缺乏新供应，且近期发展均提供住宅租赁而非出，对市中心商层豪华公寓有庞大被压抑之需求。
王健林掌控的大连万达集团为大连万达商业地产的控股股东，而大连万达商业地产控股万达商业。万达集团于2012年以26亿美元收购美国影院营运商AMC，正式开启海外扩张征程。2013年下注英国市场，斥3.2亿英镑并购圣汐游艇公司，投资近7亿英镑在伦敦核心区建设超五星酒店，并在当地成立房地产公司Wanda One发展伦敦One Nine Elms酒店和住宅项目。
福布斯杂志去年评选王健林为中国首富，其财富据估算达到140亿美元。王健林财富主要来自其商业地产公司，王健林及其家族持有万达集团约64%股份。
万达集团旗下拥有商业地产和文化旅游两大主业板块，涉足购物中心、酒店、百货、电影院线等多个业务，最近投入巨资建设旅游地产和文化产业。
香港时间10:27，万达商业升1.16%，报2.62港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
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