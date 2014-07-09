新债招标：中国一年固息国债中标利率3.54%，高于预期--业内人士

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨

路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。