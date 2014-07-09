版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 10:36 BJT

新债招标：中国一年固息国债中标利率3.54%，高于预期--业内人士

路透上海7月9日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的一年期固息国债，中标利率为3.54%，高于此前3.48%的市场预测均值。

该期债边际中标利率为3.60%，投标倍数为2.31倍。

今日新债为今年第14期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债7月10日开始计息，到期一次还本付息；招标结束至7月14日进行分销，7月16日起上市交易。（完）

(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐