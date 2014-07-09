《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月9日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国联通 150 100 12 7/14簿记建档 光大银行 AAA 7/15 7/16
工商银行 ======================================================================================= *锦江国际 35 20 12 7/14簿记建档 工商银行 AAA 7/15 7/16 (集团) 浦发银行 ======================================================================================= *华泰证券 121 30 3 7/14招标 中国银行 AAA 7/15 7/16 (最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= *中信建投证券 57 17 3 7/14招标 工商银行 AAA 7/15 7/16
(最高发行余额) 浦发银行等 ======================================================================================= *广西北部湾 15 7.5 12 7/14簿记建档 建设银行 AA+ 7/15 7/16 国际港务集团 ======================================================================================= *华安证券 16 8 3 7/14招标 浦发银行 AA 7/15 7/16
(最高发行余额) ======================================================================================= *河北钢铁集团 80 20 12 7/16簿记建档 建设银行 AAA 7/17 7/18
工商银行 ======================================================================================= *中国供销集团 10 10 12 7/16簿记建档 建设银行 AAA 7/17 7/18
招商银行 ======================================================================================= *惠天热电 5 2 6 7/16簿记建档 兴业银行 AA 7/17 7/18
======================================================================================= 天津滨海新区 100 20 12 7/10簿记建档 国开行 AAA 7/11 7/14 建设投资 浦发银行 ======================================================================================= 广发证券 130 30 3 7/10招标 建设银行 AAA 7/11 7/14 (最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= 湖北宜化 10 3 12 7/10簿记建档 民生银行 AA+ 7/11 7/14
======================================================================================= 东兴证券 24 6 3 7/10招标 光大银行 AA+ 7/11 7/14
(最高发行余额) 宏源证券等 ======================================================================================= 云南煤化工 12 12 12 7/10簿记建档 浦发银行 AA 7/14 7/15 集团 ======================================================================================= 江苏康缘集团 5 5 12 7/10簿记建档 招商银行 AA- 7/11 7/14 ======================================================================================= 修正药业集团 7 3 12 7/10簿记建档 兴业银行 AA- 7/11 7/14 ======================================================================================= 南京交通建设 18 6 12 7/11簿记建档 中国银行 AA+ 7/15 7/16 投资控股集团 国开行 ======================================================================================= 浙商证券 20 9.5 3 7/11招标 农业银行 AA+ 7/14 7/16
(最高发行余额) ======================================================================================= 华西证券 19 5 3 7/11招标 中国银行 AA+ 7/14 7/15
(最高发行余额) 招商银行等 ======================================================================================= 湖南富兴集团 10 5 12 7/11簿记建档 华夏银行 AA 7/15 7/16 有限公司 ======================================================================================= 新疆天业 10 5 12 7/14簿记建档 国开行 AA+ 7/15 7/16 (集团)有限公司 ======================================================================================= 潍坊滨海投资 30 15 12 7/14簿记建档 光大银行 AA 7/15 7/16 发展有限公司 ======================================================================================= 山东晨曦集团 20 8 12 7/14簿记建档 浦发银行 AA- 7/16 7/17 ======================================================================================= 国家核电技术 50 10 12 7/15簿记建档 北京银行 AAA 7/16 7/17 有限公司 ======================================================================================= 北京建工集团 20 10 12 7/15簿记建档 北京银行 AA 7/16 7/17 ======================================================================================= 新疆新华水电 2 2 12 7/15簿记建档 国开行 A+ 7/16 7/17 投资股份 （新华水力发电有限公司提供保证） =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *国家核电技术 50 10 5 7/16簿记建档 北京银行 AAA 7/17 7/18 有限公司 ======================================================================================= *本溪钢铁(集团)20 20 5 7/16簿记建档 建设银行 AA+ 7/17 7/18 有限责任公司 中国银行 ======================================================================================= *重庆对外经贸 6 6 3 7/16簿记建档 光大银行 AA 7/17 7/18 (集团)有限公司 ======================================================================================= *北京云政金融 10 5 5 7/16簿记建档 广发银行 AA 7/17 7/18 控股有限公司 ======================================================================================= *中国有色金属 3.2 3.2 3 7/16簿记建档 中信银行 AA- 7/18 7/21 工业第十四冶金 ======================================================================================= 中国联合网络 140 50 3 7/10簿记建档 中国银行 AAA 7/14 7/15 通信有限公司 农业银行 ======================================================================================= 陕西延长石油 100 30 5 7/10簿记建档 兴业银行 AAA 7/11 7/14 （集团） 农业银行 ======================================================================================= 江苏建筑工程 2 2 3 7/10簿记建档 南京银行 AA- 7/11 7/14 集团 ======================================================================================= 华电集团 100 40 5 7/11簿记建档 国开行 AAA 7/14 7/15
招商银行 ======================================================================================= 华能国际 40 40 5 7/11簿记建档 建设银行 AAA 7/14 7/15
======================================================================================= 成都地铁 20 10 5 7/14簿记建档 工商银行 AA+ 7/16 7/17 有限责任公司 ======================================================================================= 亚厦控股 5 5 5 7/14簿记建档 浦发银行 AA 7/16 7/17
(第3年末发行人可选择调整票面利率) ======================================================================================= 湖北省长江 5 5 5 7/14簿记建档 平安银行 AA 7/15 7/16 实业投资 ======================================================================================= 中国航空 30 30 5 7/15簿记建档 中信银行 AAA 7/17 7/18 工业集团 民生银行 ======================================================================================= 安徽高速公路 47 3 3 7/15簿记建档 中信银行 AAA 7/17 7/18 控股集团 7 5 光大银行
（实行双向回拨调整） ======================================================================================= 北京建工集团 15 8 3 7/15簿记建档 北京银行 AA 7/16 7/17 ======================================================================================= 苏州风景园林 6 3 5 7/15簿记建档 浦发银行 AA 7/16 7/17 投资发展集团 ======================================================================================= 韶能股份 7 2 3 7/15簿记建档 兴业银行 AA 7/16 7/17 ======================================================================================= 广西正润发展 4.4 4.4 5 推迟发行 国开行 AA -- -- 集团有限公司 （附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权） ======================================================================================= 双胞胎 5 2.5 5 推迟发行 建设银行 AA -- -- (集团)股份 ======================================================================================= 山东王晁煤电 6 3 3 *取消发行 光大银行 AA- -- -- 集团 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 杨文纨；审校 康熙泽)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。