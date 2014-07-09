台湾股市：收盘跌破9,500点关卡，受累于美股回档修正

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透台北7月9日 - 台湾股市周三收黑，跌破多头力守的9,500点关卡。分析师指出，受累于美股拉回，今日台股随亚股同步面临修正，市场解读5月以来台股涨幅将近700点，短线回档有利换手量进场。
台湾加权股价指数 收跌0.43%或41点至9,489.98点；今日成交值 为1,001.79亿台币，上交易日修正后为1,025.07亿。
第一金投顾研究部副总经理陈奕光表示，台股连续两天拉金融股出电子股，显示主流股有转进低基期个股的趋势，相较于电子股今年涨幅已达逾20%，金融股则仅逾10%，建议短线转进三低一高族群，三低包括低本益比、低基期、低净值比，一高则指配息高于5%的个股。
他并指，尽管台股指数空间有限，但看好个股仍有表现机会，只要月线9,300点没有跌破，市场获利了结卖压就不会加剧，今天指数跌破9,500点并未破坏台股多头格局，短线台股主要区间暂看在9,350-9,550点。
“卖讯还没有出来，换股操作就好。”他说。
受美股拖累，亚洲股市周三全面走跌，本地时间13:57时，其中以港股 的1.27%跌幅最重，其次则为沪综指 的0.58%跌幅，至于日股 及韩股 跌幅则各为0.18%、0.29%。
美国股市周二遭遇全面抛售，连续第二日下挫，道指失守17,000点大关，因在企业季报期开锣前，投资者转趋谨慎。 (完)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。