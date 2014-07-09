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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 14:10 BJT

台湾股市：收盘跌破9,500点关卡，受累于美股回档修正

路透台北7月9日 - 台湾股市周三收黑，跌破多头力守的9,500点关卡。分析师指出，受累于美股拉回，今日台股随亚股同步面临修正，市场解读5月以来台股涨幅将近700点，短线回档有利换手量进场。

台湾加权股价指数 收跌0.43%或41点至9,489.98点；今日成交值 为1,001.79亿台币，上交易日修正后为1,025.07亿。

第一金投顾研究部副总经理陈奕光表示，台股连续两天拉金融股出电子股，显示主流股有转进低基期个股的趋势，相较于电子股今年涨幅已达逾20%，金融股则仅逾10%，建议短线转进三低一高族群，三低包括低本益比、低基期、低净值比，一高则指配息高于5%的个股。

他并指，尽管台股指数空间有限，但看好个股仍有表现机会，只要月线9,300点没有跌破，市场获利了结卖压就不会加剧，今天指数跌破9,500点并未破坏台股多头格局，短线台股主要区间暂看在9,350-9,550点。

“卖讯还没有出来，换股操作就好。”他说。

受美股拖累，亚洲股市周三全面走跌，本地时间13:57时，其中以港股 的1.27%跌幅最重，其次则为沪综指 的0.58%跌幅，至于日股 及韩股 跌幅则各为0.18%、0.29%。

美国股市周二遭遇全面抛售，连续第二日下挫，道指失守17,000点大关，因在企业季报期开锣前，投资者转趋谨慎。 (完)
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