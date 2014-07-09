美国个股：Nike执行长预计世界杯后足球产品热度延烧--德国商报

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
Nike与Adidas正在竞逐谁才是足球商品霸主。虽然Adidas从1970年以来一直是世界杯的赞助厂商，在足球运动中长期占据主导地位，但其实Nike也已在此领域大有斩获。
Adidas今年足球商品销售目标为达创纪录的20亿欧元。今年世界杯四强中，Adidas提供德国与阿根廷球队用品。而另外两强--巴西和荷兰队的供应商则是Nike。
Parker表示，Nike无意参股任和一支足球队，他说“我们坚守核心业务。”Adidas持有德甲拜仁慕尼黑股份，另一个同业对手Puma据称也在与德甲球队多特蒙德洽谈入股。
根据熟知内情消息人士说，出于新合约的成本考量，Nike将不会与英超曼联(Manchester United) 续约提供该队球队用品，Adidas将有机会赢得诱人的新合约。(完)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)