美国个股：Nike执行长预计世界杯后足球产品热度延烧--德国商报

Nike与Adidas正在竞逐谁才是足球商品霸主。虽然Adidas从1970年以来一直是世界杯的赞助厂商，在足球运动中长期占据主导地位，但其实Nike也已在此领域大有斩获。

Adidas今年足球商品销售目标为达创纪录的20亿欧元。今年世界杯四强中，Adidas提供德国与阿根廷球队用品。而另外两强--巴西和荷兰队的供应商则是Nike。

Parker表示，Nike无意参股任和一支足球队，他说“我们坚守核心业务。”Adidas持有德甲拜仁慕尼黑股份，另一个同业对手Puma据称也在与德甲球队多特蒙德洽谈入股。

根据熟知内情消息人士说，出于新合约的成本考量，Nike将不会与英超曼联(Manchester United) 续约提供该队球队用品，Adidas将有机会赢得诱人的新合约。(完)