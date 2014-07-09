版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 09:51 BJT

中国金融：美国财政部长称，人民币汇率由市场决定是至关重要

路透北京7月9日 - 美国财政部长杰克卢周三表示，对于中国而言，人民币汇率由市场决定是至关重要；美中目前正展开高层级会谈。

他说，“我们支持中国让市场在经济中扮演更重要角色的各种努力，并扩大仰赖家庭消费以带动中国经济成长；人民币汇率朝着由市场决定方向发展将至关重要。”

“我们对此一承诺及中国经济成长表示欢迎。中国以符合国际规范之道成长繁荣，将对于全球经济稳健均衡增长做出重大贡献。”(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐