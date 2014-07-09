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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 09:40 BJT

新闻稿：中国6月PPI同比下降1.1%，环比降0.2%--国家统计局

(以下为中国国家统计局7月9日公布的“2014年6月份工业生产者价格变动情况”新闻稿全文)

2014年6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.1%，环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比下降1.5%，环比下降0.1%。上半年，工业生产者出厂价格同比下降1.8%，工业生产者购进价格同比下降2.0%。

一、工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.5%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.16个百分点。其中，采掘工业价格下降4.0%，原材料工业价格下降1.5%，加工工业价格下降1.3%。生活资料价格同比上涨0.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.06个百分点。其中，食品价格上涨0.7%，衣着价格上涨0.8%，一般日用品价格上涨0.3%，耐用消费品价格下降0.9%。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降4.1%，有色金属材料及电线类价格下降3.6%，燃料动力类价格下降1.3%，化工原料类价格下降1.2%；建筑材料及非金属类价格上涨0.5%，农副产品类价格上涨0.1%。 　　据测算，在6月份-1.1%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0，新涨价因素约为-1.1个百分点。 　　二、工业生产者价格环比变动情况 　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.2个百分点。其中，采掘工业价格下降1.0%，原材料工业和加工工业价格均下降0.2%。生活资料价格环比下降0.1%。其中，食品、衣着和一般日用品价格均持平，耐用消费品价格下降0.4%。 　　工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比下降1.0%，建筑材料及非金属类价格下降0.3%，燃料动力类价格下降0.2%；农副产品类价格上涨0.3%，有色金属材料及电线类价格上涨0.1%。（完）

欲览详情，请点击中国国家统计局网站链接 here (整理 宿泱韫; 审校 张喜良)
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