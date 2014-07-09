南美金融：阿根廷本周将再次会晤债务纠纷调停人，本国公债上扬

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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Kicillof周二飞回布宜诺斯艾利斯，并形容与Pollack的会谈是“重要的进展”。
“我们周五会再谈。”Kicillof对记者说。
过去几个月当中，Kicillof已经解决与巴黎俱乐部和西班牙油企 之间的长期争端，力图吸引投资人重回阿根廷。
但周二他对钉子户债权人的立场却丝毫没有和解的意思。“他们想要勒索一个主权国家，”他在总统府网站的声明中说。
本月若未能有协议达成，法官Griesa的裁定将导致阿根廷无法向已接受债务重组的债权人支付利息。阿根廷将因而沦至违约境地。(完) (编译 张荻/许娜/李婷仪 审校 石冠兰)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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