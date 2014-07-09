南美金融：阿根廷本周将再次会晤债务纠纷调停人，本国公债上扬

Kicillof周二飞回布宜诺斯艾利斯，并形容与Pollack的会谈是“重要的进展”。

“我们周五会再谈。”Kicillof对记者说。

过去几个月当中，Kicillof已经解决与巴黎俱乐部和西班牙油企 之间的长期争端，力图吸引投资人重回阿根廷。

但周二他对钉子户债权人的立场却丝毫没有和解的意思。“他们想要勒索一个主权国家，”他在总统府网站的声明中说。

本月若未能有协议达成，法官Griesa的裁定将导致阿根廷无法向已接受债务重组的债权人支付利息。阿根廷将因而沦至违约境地。(完) (编译 张荻/许娜/李婷仪 审校 石冠兰)