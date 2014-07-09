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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 09:48 BJT

《汇市简讯》中国CPI数据表现温和，澳元兑美元基本未受影响

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* 中国6月消费者物价指数(CPI)同比升2.3%，市场预期为升2.4%

* 由于数据符合近期趋势，澳元兑美元基本未受影响

* 澳元兑美元亚洲时段仍受买盘支撑，但0.9425下方的卖单暂时阻碍涨势(完)

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