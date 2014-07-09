新闻稿：中国6月CPI同比上涨2.3%，环比下降0.1%--国家统计局

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(以下为中国国家统计局7月9日公布的“2014年6月份居民消费价格变动情况”新闻稿全文)
2014年6月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.3%。其中，城市上涨2.4%，农村上涨2.1%；食品价格上涨3.7%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨2.2%，服务价格上涨2.6%。上半年，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.3%。 6月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.1%；食品价格下降0.4%，非食品价格持平（涨跌幅度为0，下同）；消费品价格下降0.2%，服务价格上涨0.1%。
一、各类商品及服务价格同比变动情况 6月份，食品价格同比上涨3.7%，影响居民消费价格总水平上涨约1.21个百分点。其中，鲜果价格上涨19.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.42个百分点；水产品价格上涨4.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点；粮食价格上涨3.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.10个百分点；肉禽及其制品价格上涨1.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.14个百分点（猪肉价格下降2.7%，影响居民消费价格总水平下降约0.08个百分点）；鲜菜价格下降1.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点。
烟酒及用品价格同比下降0.6%。其中，酒类价格下降1.6%，烟草价格上涨0.2%。 衣着价格同比上涨2.6%。其中，衣着加工服务费价格上涨4.9%，服装价格上涨2.7%。 家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.2%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨7.3%，耐用消费品价格上涨0.4%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨1.3%。其中，中药材及中成药价格上涨2.8%，医疗保健服务价格上涨1.0%，西药价格上涨0.5%。 交通和通信价格同比上涨0.6%。其中，车用燃料及零配件价格上涨5.2%，车辆使用及维修费上涨2.7%，通信工具价格下降4.0%，交通工具价格下降0.6%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨2.1%。其中，旅游价格上涨7.8%，教育服务价格上涨2.2%。 居住价格同比上涨2.2%。其中，住房租金价格上涨3.2%，水、电、燃料价格上涨1.2%，建房及装修材料价格上涨0.9%。 据测算，在6月份2.3%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.5个百分点，新涨价因素约为0.8个百分点。
二、各类商品及服务价格环比变动情况 6月份，食品价格环比下降0.4%。其中，猪肉价格上涨2.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.07个百分点；鲜菜、鲜果和水产品价格分别下降4.5%、2.2%和0.6%，合计影响居民消费价格总水平下降约0.21个百分点。 6月份，非食品价格环比持平。其中，家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信价格均上涨0.1%；娱乐教育文化用品及服务、居住价格持平；衣着价格下降0.2%，烟酒及用品价格下降0.1%。（完）
欲览更多详情，请点击中国国家统计局网站 here (整理 宿泱韫; 审校 张喜良)
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