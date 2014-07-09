更新版 1-中国数据：6月CPI同比涨幅温和稍逊预期，为微刺激政策提供空间

* 6月CPI同比涨2.3%，PPI同比降幅续收窄至1.1%

* 猪肉价格回落致CPI涨幅低于预期

* 显示需求端仍疲弱，经济企稳基础不牢 (新增更多细节和评论)

路透北京7月9日 - 中国最新公布的6月物价数据同比涨幅温和并略低于预期，显示中国短期尚不会有通胀担忧，也为进一步出台微刺激政策提供空间。

而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅虽进一步收窄，但仍维持两年多来的负增长态势，则昭显中国化解过剩产能压力仍大，需求端依旧疲弱，经济企稳基础并不牢固。

“目前从整体看，虽然从宏观看经济企稳迹象明显，但微观基础并不牢靠，建议下半年加大积极财政政策力度，尤其是加大对企业减税力度，从微观上对企业减负。”中国国际经济交流中心研究员王军称。

中国国家统计局周三公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，低于市场预期的2.4%，以及5月的2.5%；6月PPI同比下跌1.1%，降幅为26个月来最小，路透调查中值为下跌1.0%。

数据并显示，6月CPI中的食品价格同比上涨3.7%，非食品价格同比上涨1.7%。从环比来看，6月CPI下降0.1%，路透调查结果为持平。

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**通胀温和提供政策空间**

国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读称，6月CPI中食品价格环比下降0.4%，非食品价格环比持平，总体波澜不惊。食品中，鲜菜和鲜果价格下降较多，但降幅均低于近10年同期平均水平；猪肉价格继续上涨，涨幅比上月有所回落。

至于PPI，余秋梅认为，工业生产者出厂价格环比略降，同比降幅连续三个月收窄，部分行业环比连续上涨，表明当前工业品市场出现了一些积极变化。

统计局数据显示，上半年，CPI同比涨2.3%，远低于年初确定的全年3.5%左右的涨幅控制目标；PPI则同比下降1.8%

王军也提到，6月CPI涨幅继续回落，与猪肉价格回落有关，一方面说明物价压力不大，为后续政策出台提供空间；另一方面也说明需求端仍然疲弱，尤其是PPI持续为负，显示产能过剩压力仍大，经济企稳的基础并不牢。

统计局数据显示，6月猪肉价格同比下降2.7%，影响CPI下降约0.08个百分点。

申银万国首席宏观分析师李慧勇也认为，6月数据基本符合预期，长期来看，国内物价偏低，说明经济调整需求疲弱，但从PPI跌幅缩窄看，伴随保增长见效，需求不足的状况有所改善，有助于三季度企业业绩回升。

他预计全年通胀还是保持在温和水平，在2.4%左右。原来有经济滞胀的担忧，目前看来没有这个必要。并预计中国经济还将维持新常态，继续横着走，全年经济增长预测在7.4%左右，温和通胀也让货币政策有进一步扩张的空间。