五矿期货：中国期指多空方均小幅减仓

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
以下内容节选自7月9日的《期货日报》：
期指主力合约IF1407在2150至2180间持续多日窄幅振荡。周二期指总持仓增加1229手至172711手，是近一周来平均水平。其中当月合约持仓略减仓628手，而次月合约持仓则增加逾千手。结合次月基差走低以及持仓增加两个现象来看，空方主力开始移仓。主力合约上的仓位却较最高位时减仓近2万手，同时成交持仓比自7月来一直在历史低位徘徊，表明短线方向不明。虽然久盘必跌未必是真理，却充分反映当前市场的担忧情绪。
根据中金所公布的IF1407和IF1409合约持仓情况，前20名席位净空仓减少1231手至25307手，是两周来次低水平。前20名席位的多空仓均小幅减仓，但空方力度略大。多空持仓比则上升0.7个百分点至80.1%，净空仓与对应合约持仓总和之比减少0.75个百分点至16.32%，与20日移动平均水平几乎持平。对于周二的净空仓下降要保持谨慎，因为IF1408合约持仓已接近万手，而空方减仓幅度有限，因此用稳定来形容周二的变化更加合适。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。