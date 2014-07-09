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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 10:03 BJT

五矿期货：中国期指多空方均小幅减仓

以下内容节选自7月9日的《期货日报》：

期指主力合约IF1407在2150至2180间持续多日窄幅振荡。周二期指总持仓增加1229手至172711手，是近一周来平均水平。其中当月合约持仓略减仓628手，而次月合约持仓则增加逾千手。结合次月基差走低以及持仓增加两个现象来看，空方主力开始移仓。主力合约上的仓位却较最高位时减仓近2万手，同时成交持仓比自7月来一直在历史低位徘徊，表明短线方向不明。虽然久盘必跌未必是真理，却充分反映当前市场的担忧情绪。

根据中金所公布的IF1407和IF1409合约持仓情况，前20名席位净空仓减少1231手至25307手，是两周来次低水平。前20名席位的多空仓均小幅减仓，但空方力度略大。多空持仓比则上升0.7个百分点至80.1%，净空仓与对应合约持仓总和之比减少0.75个百分点至16.32%，与20日移动平均水平几乎持平。对于周二的净空仓下降要保持谨慎，因为IF1408合约持仓已接近万手，而空方减仓幅度有限，因此用稳定来形容周二的变化更加合适。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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