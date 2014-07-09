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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 10:13 BJT

中美关系：美国并不寻求遏制中国--国务卿克里

路透北京7月9日 - 美国国务卿克里周三表示，美国并不寻求遏制中国。中美两国在北京开始一年一度的高端会谈。

克里表示，美国欢迎一个和平稳定的中国，希望中国能够对地区稳定作出贡献，并扮演负责任的角色。

克里认为，两国之间尽管存在分歧，但双方有能力找到共同点。(完)

(编译 郑茵 审校 李春喜)
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