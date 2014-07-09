《李欢专栏》螃蟹不能当饭吃

（作者李欢为路透中文特邀专栏作家，银行间市场资深交易员，仅代表本人观点）

我们这一代人可能很难体会，我们的父辈大多有过挨饿的经历。饥饿的感觉或许都是一样的，但对抗饥饿的方式却各有不同。比如我的公公婆婆成长于闽中山区，当年因为白米饭不够，长年累月只能靠红薯充饥，至今对我颇为喜欢的红薯仍然“深恶痛绝”。靠山吃山，靠海吃海。另有一长辈成长于连云港的渔村，聊起当年的艰苦经历时却说：“那时候真是吃不饱啊，天天只能吃螃蟹。”你没听错，正是如今我们餐桌上动辄一只数百元的大海蟹！

螃蟹不能当饭吃。这样一则不太有趣的故事，却是对时下中国宏观经济状况的最好注解。

时下的中国陷于一个严重的悖论之中：一边是企业投融资需求旺盛，固定资产投资增速持续高位，利率高企。大量政府平台的融资成本都在10%以上，很多AAA级的央企国企融资成本也在8%以上，更不用说那些中小企业民营企业了。另一边，却是产能过剩，开工不足，CPI持续低迷，PPI甚至持续负增长，中小企业、民营企业苦不堪言。

对于这一矛盾，各路学者、官员，竞相研究，不亦乐乎。但在我看来，难免陷入大风吹来，捂住帽子捂不住裙子、捂住裙子捂不住帽子的境地。以我粗浅的理解，任何总量的理论，都无法解释这两种宏观上完全相悖的现象同时存在，这个问题只能在结构上找原因。

对于当今中国这样一个固定资产投资驱动、资本形成在GDP中比重不断创新高的国家而言，固定资产投资的重要性不言而喻，因此，不妨考察一下固定资产投资的构成。分析图一的固定资产投资构成比例可以看出，2008年是一个分水岭。2008年之前，固定资产投资的构成相当稳定。其中建筑安装工程的比重从2004年的61.75%变为2008年的60.75%，有轻微的下降；设备工器具购置的比重则有小幅的上升，从2004年21.14%变为2008年的22.57%（事后看这是近10年历史最高峰）。2008年之后的结构则出现了逆转，建筑安装工程的比重开始迅速地上升，2014年5月份达到了68.7%的高位；而设备工器具购置的比例则转为下降，近来尤为明显，到2014年5月已经下降至19.03%。

图一：固定资产投资构成比例 bit.ly/1xPAE7Q

固定资产投资这两部分近年的增速落差是结构变化的直接原因。2008年前，两者都有所波动，但设备工器具购置增速总是大于建筑安装工程；而2008年后，设备工器具购置的增速却一直小于建筑安装工程。尤其是，任凭建筑安装工程增速2009年、2011年和2013年屡屡抬头，但设备工器具购置却一路下滑。

图二：固定资产投资结构增速 bit.ly/VWvYQs

让我们来回顾这段历史的不同情景，从而解读这两个图表的含义。在此之前，最好先了解一下两个概念的内涵。 建筑安装工程和设备工器具购置是固定资产投资构成中的两大主要类别。建筑安装工程，指各种房屋、建筑物的建造工程和各种设备、装备的安装工程，这当然就包括各种房屋、厂房的土建，也包括铁路、道路的铺设和水利工程等的建设等。而设备、工器具购置简单按字面理解，主要是各种机器设备和工具、器具的购置。按照常识理解，有厂房就应当有设备，装设备必然要有厂房，因此，两者在一个特定的历史时期应该保持较为稳定的比例，有比较同步的增长。

在2008年金融危机前的大繁荣时期，企业由于出口强劲和内需旺盛，产能较为紧张。现有产能往往满负荷生产，当然也是赚得盆满钵满，扩张产能的意愿十分强烈。由于新建的产能能够很快得到不错的回报，扩张产能的愿望也非常持久。这与图上所显示的建筑安装工程和设备工器具购置同步、稳定而持久的高增长是吻合的。考虑到中国劳动力供给结构的变化和加速的工业化、自动化，出现“机器代替人”的局面，设备工器具购置投资的增速更快。实际上，土建活动本身就需要大量的机器设备。对于企业主尤其是中小企业而言，那真是美好时代啊！

2008年金融危机之后，为了“保增长”，我们国家贯彻了有中国特色的凯恩斯主义，实施了强有力的措施刺激需求。可是，此需求非彼需求，刺激措施的着力点是有限的，只能够创造特定的需求。国有企业早就退出了竞争性行业，总不能国家直接花钱盖工厂装设备吧。刺激措施更多地局限于“铁公鸡”等行业，这些行业的投资更多的是单纯的建筑安装工程，而不需要太多的设备工器具投资。近几年来，国家为了“保增长”、“稳增长”，屡屡出台大规模的刺激政策，从图上看，确实导致了建筑安装工程增速屡屡抬头，并一直保持在较高的水平。可是，仅此而已。建筑安装工程的有力增长并不能有效带动设备工器具的购置投资，后者一路下滑，2014年更有加速下坠之势。这可不像是健康的经济结构。

进一步说，实体经济的泡沫化也是固定资产投资结构恶化的重要原因。金融危机之后，全球都进入低速增长的调整期。主流经济体都在去杠杆、降需求。作为世界工厂的我国，当然也有产能调整的内在要求。但是，我们国家显然过度的刺激政策，催生了地产泡沫，从而导致了大规模的房地产投资和土地开发投资。这些投资当然主要体现为建筑安装工程。

住宅地产和经营城市方面的投机很容易理解，实际上工业厂房的建设也是类似的故事。草根的调研可以发现，大量的开发区、新区里成片的厂房，远远望去漂亮整齐，近看却没有门框窗户，当然更不会有机器设备。醉翁之意不在酒，建设厂房，只是为了圈地；而不建厂房，则不能办理房产证，当然就不能到银行抵押融资。至于机器设备嘛，以后再说吧，现在产能过剩谁还上设备啊！可以说，地方政府、企业和个人，很大程度都是在投机，真正玩的是“地”，只是要玩这个游戏就不得不带上建筑安装工程而已。

前文提到的悖论，至此可以有比较合理的解释。人为的刺激，引致了大规模的、盲目的土建工程投资。每年数十万亿并且看来无休无止、胃口怎么都无法满足的建筑安装工程，势必造成局部的资源紧张，当然抬高了利率。而建筑安装工程投资内在的投机属性，必然隐含巨大的信用风险。高企的利率，很大程度是风险溢价的体现。而机器设备的投资却每况愈下，则反映了工矿企业生产资料需求低迷，PPI当然也高不到哪去。同时，由于大量的土建工程没有配套机器设备，当然无法产生足够的现金流。只赚GDP不赚钱，企业自然苦不堪言。

看来，人为的刺激，强拉“铁公鸡”愈来愈与宏观经济脱钩，效率低下，代价高昂。能够想象只有厂房没有设备、只有铁轨没有机车的经济能够持久吗？建筑安装工程和设备工器具购置投资“剪刀差”所反映出来的丑陋的经济结构是不能持续的，未来必须收敛。而究竟是建筑安装工程拉高机器设备投资，还是机器设备投资拉低建筑安装工程、利率PPI靠拢，读者不难从图中感受到倾向。未来不妨进一步观察两者的动向。