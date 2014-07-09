美国个股：Delphi与通用汽车执行长将一同接受美国参议院的严厉质询

此后不久，包括主席洛克菲勒(Jay Rockefeller)在内的四位美国参议院商务、科学和运输委员会委员致信O'Neal，要求获得有关Delphi在点火开关事件中所扮演角色的信息。

“就我们的了解，Delphi方面曾经在2005年提出修理点火开关，但通用汽车未予以采纳，”洛克菲勒以及参议员John Thune、Claire McCaskill和Dean Heller在信中写道。

点火开关故障造成包括雪佛兰Cobalts和土星(Saturn)Ions等车型的发动机意外熄火，进而造成安全气囊无法在撞车时打开。

几位参议员要求Delphi提供文件和信息，说明通用汽车拒绝重新设计点火开关的原因以及Delphi是否同联邦监管当局进行了沟通。

美国众议院能源及商业委员会也在调查通用汽车，并已经举行了两场听证会，通用汽车执行长博拉出席并作证。

一名委员会助手未透露该机构派出的调查人员是否已经询问了Delphi官员。(完) (编译 王丽鑫/洪曦; 审校 郑茵/朱晓军/徐文焰)