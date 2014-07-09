中国政策：中央财政安排专项资金对物联网及稀土产业给予补助--财政部

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透北京7月9日 - 为支持物联网及稀土产业发展，中国财政部周三发布补助资金管理办法，通过中央财政预算安排专项资金，以支持物联网和稀土产业技术创新和产业健康发展。
办法明确对物联网发展采用项目补助和定额补助方式，补助额度原则上不超过项目总投资的30%。稀土产业采用以奖代补和无偿资助方式。
“补助资金的管理和使用应符合国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策，财政部负责补助资金年度预算管理和资金拨付，并对补助资金的使用管理进行监督检查和绩效评价。”办法称。
工业和信息化部负责建立和完善补助资金项目库和专家评审制度，提出补助资金的年度支持方向和支持重点，会同财政部组织项目申报和评审，并对项目实施情况进行监督检查。
办法同时明确了补助资金的支持内容，其中物联网领域主要包括技术研发与产业化，应用示范，标准研究与制订，公共服务平台建设以及国家级物联网创新示范区建设。
稀土领域主要包括稀土资源开采监管，采选、冶炼环保技术改造，稀土共性关键技术与标准研发，高端应用技术研发和产业化以及公共技术服务平台建设。
**明确支付方式和标准**
办法明确对已整体完成稀土开采监管系统建设的地方政府给予一次性奖励，奖励金额一般不超过项目实际投资额的20%。稀土共性关键技术与标准研发及高端应用技术研发项目，采取无偿资助方式。无偿资助额度，一般不超过项目研发费用的40%。
对稀土高端应用技术产业化项目，采取无偿资助方式。无偿资助额度，一般不超过预算年度上一年企业投资额的20%。单个项目年度支持金额不超过5,000万元。 对公共技术服务平台建设项目，采取无偿资助方式。无偿资助额度，一般不超过预算年度上一年企业投资额的40%。（完）
欲浏览详情请点选中国财政部网站(here) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。