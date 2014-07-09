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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 10:22 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交投横向盘整，市场欠缺明确方向指引

路透台北7月9日 - 台币兑美元 周三早盘实质交投横盘波动。交易员表示，目前市场欠缺明确方向指引，盘面交投以实质需求为主，交易盘略见缩手，早盘除有外资酌量汇入及出口商零星抛汇卖需外，也见油款美元买需出没，两股力道相抵令台币实质交投暂在29.900附近横向整理。

他们并指出，国际盘事逢变数增多，除了美联储周三将公布6月会议记录外，下周美联储主席叶伦也将赴国会听证货币政策，加以美股因季报周来临而稍见拉回略有压抑美元需求，美元已回吐大约一半强劲就业数据所激发的涨幅。

“美元在盘(整)、韩元也在盘，台币只能跟着盘。”一位本地银行汇银人士说。

当地时间10:10，台北外汇成交量约1.37亿美元，上日同时间则为1.03亿美元。交易员指出，今日早盘成交量略显持稳，但量能仍稍嫌不足，早上盘面交投偏向安静。

今日早盘台币主要交易区间在29.896-29.912，上日全日主要区间在29.890-29.915。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点持续落在价平附近，一个月远汇报价 暂报在29.892/29.902左右，上日纽约盘收在29.900。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.880-29.920

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