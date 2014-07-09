台湾汇市：台币早盘实质交投横向盘整，市场欠缺明确方向指引

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透台北7月9日 - 台币兑美元 周三早盘实质交投横盘波动。交易员表示，目前市场欠缺明确方向指引，盘面交投以实质需求为主，交易盘略见缩手，早盘除有外资酌量汇入及出口商零星抛汇卖需外，也见油款美元买需出没，两股力道相抵令台币实质交投暂在29.900附近横向整理。
他们并指出，国际盘事逢变数增多，除了美联储周三将公布6月会议记录外，下周美联储主席叶伦也将赴国会听证货币政策，加以美股因季报周来临而稍见拉回略有压抑美元需求，美元已回吐大约一半强劲就业数据所激发的涨幅。
“美元在盘(整)、韩元也在盘，台币只能跟着盘。”一位本地银行汇银人士说。
当地时间10:10，台北外汇成交量约1.37亿美元，上日同时间则为1.03亿美元。交易员指出，今日早盘成交量略显持稳，但量能仍稍嫌不足，早上盘面交投偏向安静。
今日早盘台币主要交易区间在29.896-29.912，上日全日主要区间在29.890-29.915。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点持续落在价平附近，一个月远汇报价 暂报在29.892/29.902左右，上日纽约盘收在29.900。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.880-29.920
最新相关报导链接：
--《全球汇市》新西兰元表现抢眼，其他主要货币在近期区间内胶着
--美国经济：通胀率已触底反弹，并升向美联储目标水平--FED拉克尔
--美国FED：联储主席叶伦下周将赴国会参众两院，就货币政策做证词陈述 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。