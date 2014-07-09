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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 10:24 BJT

日本债市：公债价格多数上涨，受日股下跌及美债上涨提振

指标10年期日债收益率 持平在0.550%，持平于上周触及的15周低点。超长期的20年券收益率上升0.5个基点，至1.425%。

日股日经指数跌至一周新低，受美股下跌及日圆走强影响。

美国公债价格周二大涨，因在公司业绩期开锣前股市走低，且海外贸易数据引发对全球经济成长的担忧，促使投资者买入公债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.065% +0.5 0.060%

五年期公债 0.150% +0.0 0.150%

10年期公债 0.550% +0.0 0.550%

20年期公债 1.425% +0.5 1.420%

30年期公债 1.700% +0.0 1.700%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.79 +0.07 145.72

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/李婷仪 审校 许娜)
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