英国金融：央行涉入操纵汇市丑闻相关调查将侦讯交易员--消息

路透伦敦7月9日 - 消息人士对路透表示，针对英国央行涉嫌知晓外汇市场操纵定价事件的独立调查行动，本月将讯问一些高级交易员，以了解他们最远追溯到2012年时所收到的央行指示内容。

英国央行监管委员会3月任命律师Anthony Grabiner负责调查。了解进程的消息人士表示，Grabiner已经安排对多位汇市交易员进行侦讯，这些交易员两年前皆参加一场与英国央行的关键会议；在这场会议的一年后，全球开始对汇市交易员涉嫌串谋和操纵价格问题展开调查。

交易员声称，英国央行官员默许这些行为，而英国央行2012年4月与多名首席交易员的这场会议内容，便是交易员这套说法的关键。

对交易员展开侦讯，使Grabiner的调查范围扩及央行之外，追究央行对这些市场行为的知悉程度，以及央行是否实际上默许这些交易行为持续下去。

尽管英国央行对外汇市场没有直接监管职责，而是由英国金融市场行为监管局(FCA)负责，但基于金融稳定目的，央行扮演了非正式的监督者角色。