英国金融：央行涉入操纵汇市丑闻相关调查将侦讯交易员--消息

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透伦敦7月9日 - 消息人士对路透表示，针对英国央行涉嫌知晓外汇市场操纵定价事件的独立调查行动，本月将讯问一些高级交易员，以了解他们最远追溯到2012年时所收到的央行指示内容。
英国央行监管委员会3月任命律师Anthony Grabiner负责调查。了解进程的消息人士表示，Grabiner已经安排对多位汇市交易员进行侦讯，这些交易员两年前皆参加一场与英国央行的关键会议；在这场会议的一年后，全球开始对汇市交易员涉嫌串谋和操纵价格问题展开调查。
交易员声称，英国央行官员默许这些行为，而英国央行2012年4月与多名首席交易员的这场会议内容，便是交易员这套说法的关键。
对交易员展开侦讯，使Grabiner的调查范围扩及央行之外，追究央行对这些市场行为的知悉程度，以及央行是否实际上默许这些交易行为持续下去。
尽管英国央行对外汇市场没有直接监管职责，而是由英国金融市场行为监管局(FCA)负责，但基于金融稳定目的，央行扮演了非正式的监督者角色。
这项汇市操纵丑闻全球性调查的关键点在于，一些顶尖交易员是否通过电子聊天室共享客户订单信息，来垄断市场并更能控制定价。经过一年的调查，尚无法确定这一行为的牵涉范围，以及是否达到共谋操纵的程度。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)