台湾债市：五年券殖利率随美债连二日走低，惟跌幅缩减追价弱

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透台北7月9日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周三第二日走跌。交易员指出，美债因股市大跌而使价格大涨，带动了台债殖利率走低，不过盘中五年券殖利率跌幅略有缩减，可见追价力道仍然不足。
交易员说，台债明日有20年期公债将首日发行前交易，市场普遍对于月底财政部在三天之内连标两期20、30年期公债的结果多保守看待，目前空头气氛仍然偏浓。
交易员预估，明日的20年期公债 殖利率开价料在2.10%附近，这与目前20年券参考价2.03%还要高出不少。
〞殖利率到了这个位子，空单也不想积极推，要先看20年券开在那里再说。〞一位证券商交易员说。
7月28日及30日财政部各将标售20年以及30年期公债，金额各是300亿和350亿台币。明日是20年期公债首日发行前交易，下周一则是30年公债首日的发行前交易。
美国公债价格周二大涨，因在公司业绩期开锣前股市走低，且海外贸易数据引发对全球经济成长的担忧，促使投资者买入公债。指标10年期公债收益率 尾盘报2.565%，较周一尾盘回落5个基点。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/6 ： 1.61-1.63%
• 五年公债103/10 ：1.21-1.237%
本地时间10:20时最新报价：
• 103/6殖利率跌0.30基点报1.6220%。
• 103/10发行前交易殖利率跌1.50基点报1.2225%。
• 台股大盘加权股价指数 跌0.53%报9,480.71点。
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路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。