版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 10:26 BJT

台湾债市：五年券殖利率随美债连二日走低，惟跌幅缩减追价弱

路透台北7月9日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周三第二日走跌。交易员指出，美债因股市大跌而使价格大涨，带动了台债殖利率走低，不过盘中五年券殖利率跌幅略有缩减，可见追价力道仍然不足。

交易员说，台债明日有20年期公债将首日发行前交易，市场普遍对于月底财政部在三天之内连标两期20、30年期公债的结果多保守看待，目前空头气氛仍然偏浓。

交易员预估，明日的20年期公债 殖利率开价料在2.10%附近，这与目前20年券参考价2.03%还要高出不少。

〞殖利率到了这个位子，空单也不想积极推，要先看20年券开在那里再说。〞一位证券商交易员说。

7月28日及30日财政部各将标售20年以及30年期公债，金额各是300亿和350亿台币。明日是20年期公债首日发行前交易，下周一则是30年公债首日的发行前交易。

美国公债价格周二大涨，因在公司业绩期开锣前股市走低，且海外贸易数据引发对全球经济成长的担忧，促使投资者买入公债。指标10年期公债收益率 尾盘报2.565%，较周一尾盘回落5个基点。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/6 ： 1.61-1.63%

• 五年公债103/10 ：1.21-1.237%

本地时间10:20时最新报价：

• 103/6殖利率跌0.30基点报1.6220%。

• 103/10发行前交易殖利率跌1.50基点报1.2225%。

• 台股大盘加权股价指数 跌0.53%报9,480.71点。

以下为最新相关报导链接： (完)

--美国经济：通胀率已触底反弹，并升向美联储目标水平--FED拉克尔

--中国经济：准确把握改革发展稳定的平衡点及改革发展着力点--国家主席

--新西兰央行：助理总裁称预计通胀压力加剧，再度确认加息立场 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐