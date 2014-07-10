专栏节选：科技业的世界盃竞技--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月10日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

近来台股的强势，引来国外媒体争相报导。台股走势远优于亚洲各国，相当不寻常，十五年来，大概只有三次有如此亮丽的表现，其中两次分别在去年和今年。

带动台股走强的主要原因，可归功于一直以来的疲弱走势。台股坏太久了，以至于投资人，不论是散户或本土、外资机构法人，都把台股当作钱坑，避之惟恐不及；由于投资人的持股比重过低，市场流动性也差，导致跌无可跌，只有上涨一途。最近的飙涨，主要是由技术面所带动。

当然，台股的强势也不全然是无基之弹。过去十年来，台湾在全球电子产业供应链的角色时好时坏；从康柏和Atari的专属个人电脑，到Wintel开放架构的独占，乃至苹果iOS和安卓的双强争霸，自ＰＣ、ＮＢ到手机，随着科技平台的世代交替，台湾科技业的命运也跟着起伏。

这几年，平板和智慧型手机吞食消费性笔电的需求，是科技业的重大挑战。在此领域里，苹果重视获利更胜于冲量，而三星则完全自制自销、一手包办；这样的转变，让台湾的制造优势无从发挥。

所幸，新的趋势让台湾厂商有了转机。智慧型手机朝两极化发展，高端以苹果为首，低阶则以中国品牌为主；中国制智慧型手机的单价直直落，这让其他业者，除非是如苹果般的规格制定者，否则就很难以高于中国货十倍的价格来卖手机。这正是当前三星面临的挑战。

苹果开始将晶片供应链由韩国转向台湾，且中国手机厂（包括品牌及白牌）也愈来愈仰赖台湾供应的零组件，以满足其质、量和价格的需求，趋势的发展，已转为有利于台湾。

不过，这样的优势可以持续多久呢？自七○和八○年代出现数位科技以来，年年出现指数型成长，消费者受惠甚深，当然，许多企业家也从中大赚一票。只是对企业而言，其走向则是一条变幻莫测的道路。

哈佛大学教授Clayton Christensen研究，企业的平均寿命正在缩短；在一九三七年大萧条最惨阶段，纳入标准普尔五○○成分股的公司，平均寿命为七十五年；到了二○一一年，仅剩十八年，几乎少了七五％。

目前台湾科技产业的天空，似乎阳光普照、风和日丽，但长期的成功，有如世界盃足球赛，优秀团队的合作无间，胜过少数明星球员的炫丽演出。胜利是多次射门的结果，不射门就不会得分；但并不是每次射门都会进球，光靠一、二位明星球员无法赢得长期的胜利。台湾许多零组件厂商，创造了一个坚实和具竞争力的经济生态系统；而韩国，就只能看三星表演了。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。