《热点透视》美国调查德国商业银行将考验梅克尔的金融外交

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/Olaf Storbeck
路透伦敦7月8日 - 美国监管当局对德国商业银行与黑名单国家有业务往来的调查，可能演变成一场金融外交压力测试。德国商业银行是德国第二大银行，目前还未完全从银行业危机恢复过来，如果也被处以法国巴黎银行 那样的巨额罚款，将遭受沉重打击。
德国政府是该行最大的单一股东，美国当局对之进行独断专行的惩罚，总理梅克尔都会出面回应。美德关系已然因为接二连三的间谍丑闻趋于紧张，在银行问题上又起纠纷只会让情况更加不妙。
自2010年以来，纽约州首席检察官、美国司法部和其它美国执法机构一直在调查德国商业银行 。他们怀疑该行在2002年至2007年期间违反禁令，与伊朗、苏丹、朝鲜、缅甸和古巴有业务往来。该行表示对美国当局的调查予以了全力配合。
纽约时报7月7日首次援引未具名消息人士报导，美国检方考虑与德国商业银行和解，方案包括对之罚款至少5亿美元。虽然金额比该行第一季的营业利润还要高，但该行有能力承担这笔罚金，因其已经拨备了9.34亿欧元(13亿美元)准备金。
但美国对法巴开出近90亿美元，高得吓人的罚单，提高了法律方面的不确定性。德国商业银行股价7月8日在纽约时报报导公开后挫跌逾3.5%。数十亿美元的罚金有可能打乱该行的财务规划。该行目前按巴塞尔协议III的核心一级股本缓冲有198亿欧元，资本充足率为9%。
如果该行的业务复苏因为美国的监管调查受阻，作为该行最大股东的德国政府肯定不会袖手旁观。美国国家安全局在德国猖獗地从事间谍活动，连梅克尔的电话都监听，最近又发现国内情报机构潜伏有美国双料间谍，已经让柏林决策者非常恼火。迄今为止，柏林方面主要做出的是口头回应。但就像一句德国谚语说的那样，友情很容易会因为钱的问题闹崩。(完)
(编译 白云; 审校 张荻)
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