美国个股：花旗可能支付70亿美元了结抵押支持证券调查--消息人士

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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路透纽约/华盛顿7月8日 - 了解情况的消息人士周二透露，花旗集团 接近达成协议，付出约70亿美元了结在美国遭到的一宗调查。该调查涉及花旗在金融危机前夕向投资者兜售数以十亿美元计的抵押支持证券时，是否存在欺骗行为。
该消息人士称，预计和解费用可能多数用现金方式支付，但这一数字中还包括向处于困境的借款人提供数十亿美元帮助。
消息人士表示，花旗与美国司法部之间的和解声明可能最早在下周宣布。
花旗的一名代表拒绝对此置评。司法部发言人也未回应置评请求。
70亿美元左右的和解费用，要高于分析师根据花旗抵押贷款支持证券业务作出的估计。
一些华尔街分析师原先估计，花旗可能为和解预留了约30亿美元的拨备。路透曾报导，美国当局上月要求的和解费超过100亿美元。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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