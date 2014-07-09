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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 10:39 BJT

金友期货：宏观面有望支撑沪铜创新高，牛熊博弈多头渐占优

以下内容节选自7月9日的《期货日报》：

综观上半年，铜价呈现V型走势，年初从52770元/吨急跌至43730元/吨，自3月中旬开始，受宏观稳增长政策以及国内外低库存推动，铜价实现反转，成为本轮基本金属反弹的领头羊。目前铜价已经回到年初的整理平台，上涨幅度达14%。特别是近1个月，在技术性做多的支撑下，铜价加速上涨，且未有见顶迹象，依旧保持上涨势头。铜价历经三年的熊市后，目前已突破2011年以来的下行趋势线。

今年以来，中国政府不断推出“微刺激”政策。财政货币政策双管齐下，资金面也不断向实体经济放水，宏观面有望支撑铜价再创新高。随着铜价上涨，3月以来，铜CFTC非商业净空持仓不断减少，截至7月1日，非商业多头持仓为52365张，比6月增加14203张，空头持仓持续减少，显示投机热情由做空转做多。从技术面来看，本轮铜价上涨，量随价走，牛熊博弈中，多头逐渐占优。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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