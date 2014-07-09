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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 10:54 BJT

韩国股市：早盘下滑，可能录得两周最差单日表现

路透首尔7月9日 - 韩国股市周三可能会创下两周内最差表现，三星电子公布低于预期的获利初估之后，投资人削减风险部位。

0234GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%至1,995.44点，可能会创6月25日以来最大单日百分比跌幅。

“三星电子的业绩数据损及获利预估的可信度，而且考虑到这家科技巨头对市场的影响，我们见到投资人调降对整体市场的预期，”东部证券分析师Song Dong-heon说。

三星电子 周二公布季度获利初估意外疲弱，恐录得两年来最差表现。外界对于该公司应对中国同业竞争对手的策略存在疑问。

钢铁及造船股也因业绩展望阴影而跌至平盘以下，现代制铁 和现代重工 分别挫低5.7%和2%。(完)
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