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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 10:56 BJT

韩国汇市：早盘变动不大，留意稍晚美联储会议记录

路透首尔7月9日 - 韩国韩元兑美元 周三早盘近持平，0234 GMT，韩元/美元报1,012.2。

韩元周二收贬，部分交易商怀疑韩国当局在临近收盘时曾出手买进美元，以阻止韩元进一步走强；而当天韩国财长提名人在议会提供证词时表达对韩元快速升值的担忧。

随着韩元自六年高位回落，部分市场人士预期，若今天稍晚公布的美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议记录支持美元的强势，韩元还将进一步走弱。

友利期货汇市分析师Son Eun-jeong在客户的报告中称，“留意最新的会议记录可能比FED主席叶伦的立场还要强硬，因委员会成员对通胀和升息可能有不同意见。”

0234GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,012.2 1,011.9

日圆/韩元 9.9675/606 9.9547

韩国公债期货 * 106.58 106.55

韩国综合股价指数 1,995.44 2,006.66

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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