韩国汇市：早盘变动不大，留意稍晚美联储会议记录

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透首尔7月9日 - 韩国韩元兑美元 周三早盘近持平，0234 GMT，韩元/美元报1,012.2。
韩元周二收贬，部分交易商怀疑韩国当局在临近收盘时曾出手买进美元，以阻止韩元进一步走强；而当天韩国财长提名人在议会提供证词时表达对韩元快速升值的担忧。
随着韩元自六年高位回落，部分市场人士预期，若今天稍晚公布的美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议记录支持美元的强势，韩元还将进一步走弱。
友利期货汇市分析师Son Eun-jeong在客户的报告中称，“留意最新的会议记录可能比FED主席叶伦的立场还要强硬，因委员会成员对通胀和升息可能有不同意见。”
0234GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,012.2 1,011.9
日圆/韩元 9.9675/606 9.9547
韩国公债期货 * 106.58 106.55
韩国综合股价指数 1,995.44 2,006.66
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。