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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 15:22 BJT

英国数据：6月房价意外较5月下滑，但较上年同期仍上升--Halifax

路透伦敦7月9日 - 英国抵押贷款机构Halifax周三公布，英国6月房价意外较5月下滑，但同比增幅仍然加快。

英国6月房价较前月下滑0.6%，低于路透调查所预估的上升0.2%。英国5月房价较前月上升4.0%。

Halifax称，英国第二季房价较上年同期上升8.8%。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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