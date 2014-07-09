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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 10:55 BJT

国泰君安期货：需谨慎看待沪钢反弹，需求走弱等深层次矛盾未改

以下内容节选自7月9日的《期货日报》：

自6月以来，螺纹钢从前期单边下跌转为宽幅振荡。虽有政策面利好提振，但供需出现僵持局面，现货价格推高乏力。盘面上，螺纹钢主力成功换月，但部分资金离场观望，市场多空方向均不明朗。

目前钢价反弹的动力更多依靠政策预期以及当前社会库存低位，但是随着需求淡季的来临以及后期钢厂生产加大，库存低位局面或将有所改观。同时，政策从预期层面到落实层面也存在偏离的风险，考虑到螺纹钢市场资金紧张、需求走弱等深层次矛盾仍未有效改善，我们对于当前钢价反弹持谨慎态度，整体仍看区间振荡。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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