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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 10:56 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑趋势向下，但需要观察收盘情况

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* 昨日未能确立看涨形态之后，今日在亚洲横向波动

* 5、10和20日移动均线走低--动能指标筑底，波林格区间收缩

* 预示下行趋势将会增强，要看能否收在0.7979英镑的20日移动均线上方

* 伦敦时段0.7924/0.7960区间端点分别是初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/tef42w (完)

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