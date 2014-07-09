版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 11:05 BJT

离岸人民币：时代地产称计划发行人民币债券，将用于借新还旧

路透香港7月9日 - 中国广东省物业开发商--时代地产 周三表示，计划发行人民币计价的有担保优先票据，面向国际发售。

时代地产在香港联交所刊登公告指出，票据将由附属公司担保，发行所得将作为现有债务再融资。公司已选择由UBS、海通国际、中银国际及法国巴黎银行为建议发行票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

公告称，票据计划在联交所上市。发行是否完成视乎市场状况以及投资者兴趣。

时代地产本周稍早公告，发行3.88亿港元可换股债券，票息8%。假设按初步换股价3.50港元悉数转换债券，债券可转换股份为扩大后股本的6.05%。（完）

浏览时代地产其他新闻,请点选

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(bit.ly/1n5Ud3L) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐