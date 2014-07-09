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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 11:00 BJT

澳新汇市：新西兰元上看浮动汇制后最高位，澳元亦获买兴支撑

“虽然从技术图形方面看，测试0.8840美元的2011年高点很吸引人，但目前在股市整理期间，我们仍保持警惕，”新西兰央行策略师Raiko Shareef称。

新西兰元近期支撑位在0.8768美元，隔夜高点为首道阻力位。

惠誉周二将新西兰AA评级展望从“稳定”上调为“正面”，称该国财政整固获得进展。展望调整令人期待惠誉可能会适时上调新西兰主权评级。

澳元兑美元 也表现不错，守在0.94美元略上方，继续从上周下滑至0.9327的跌势中反弹。

澳新货币兑日圆和欧元都稍微走坚。澳元兑新西兰元 报1.0693，守在近期录得的三个月低点1.0633上方。(完)

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(编译 白云/朱晓军；审校 张涛/艾茂林)
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