更新版 2-新债招标：中国一年国债利率偏高，绝对收益低且不考核推高投标中枢

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 一年固息国债中标利率高于预期
* 一年国债绝对收益低且不参与考核，推高投标中枢
* 外资银行和财务公司等机构需求支撑
* 对二级影响暂有限，一级半成交尚可
* 共获2亿元追加发行，总发行规模为222亿元 (新增追加发行数据)
路透上海7月9日 - 中国财政部周三招标发行的一年期固息国债中标利率高于预期。早间资金面略显紧，由于一年期国债绝对收益偏低，且不参与考核，带动机构整体投标中枢上移，中资银行需求偏淡，主要是外资行和财务公司类机构需求支撑。
“一年期不考核，大家的心态就是往高位投一投。”上海一大型券商交易员称。
刊登在中国债券信息网的公告显示，今日招标的一年期固息国债，中标利率为3.54%，高于此前3.48%的市场预测均值，并获得2亿元人民币追加发行，总发行量达222亿元。另据业内人士透露，该债边际中标利率为3.60%，投标倍数为2.31倍。
上海一商业银行交易员则指出，一年国债招投标较容易出现利率意外飙高或招不满的状况，但今日发行主动缩量，加上招标标位控制的规定，该期国债中标结果虽偏高，但仍属市场可接受范围内。
该期国债发行公告中对标位的限定指出，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50、12和25个标位。
“投标倍数还是不错的，加权和边际(中标利率)也只有6bp点差，显示大家标位相对集中，低位投的少，基本集中在高区。”上述银行交易员称。
他并指出，该债结果公布后，目前对二级市场同期限券种影响有限，一级半市场，大约在3.55%f(返手续费)、3.56%f附近有成交,“基本赚了1-2bp（基点）的就止盈了，外资行还是会买的。”
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.4326%。
今日新债为今年第14期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债7月10日开始计息，到期一次还本付息；招标结束至7月14日进行分销，7月16日起上市交易。（完） (发稿 丁淑琴；审校 张喜良/黄凯)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。