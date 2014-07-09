更新版 2-新债招标：中国一年国债利率偏高，绝对收益低且不考核推高投标中枢

* 一年固息国债中标利率高于预期

* 一年国债绝对收益低且不参与考核，推高投标中枢

* 外资银行和财务公司等机构需求支撑

* 对二级影响暂有限，一级半成交尚可

* 共获2亿元追加发行，总发行规模为222亿元 (新增追加发行数据)

路透上海7月9日 - 中国财政部周三招标发行的一年期固息国债中标利率高于预期。早间资金面略显紧，由于一年期国债绝对收益偏低，且不参与考核，带动机构整体投标中枢上移，中资银行需求偏淡，主要是外资行和财务公司类机构需求支撑。

“一年期不考核，大家的心态就是往高位投一投。”上海一大型券商交易员称。

刊登在中国债券信息网的公告显示，今日招标的一年期固息国债，中标利率为3.54%，高于此前3.48%的市场预测均值，并获得2亿元人民币追加发行，总发行量达222亿元。另据业内人士透露，该债边际中标利率为3.60%，投标倍数为2.31倍。

上海一商业银行交易员则指出，一年国债招投标较容易出现利率意外飙高或招不满的状况，但今日发行主动缩量，加上招标标位控制的规定，该期国债中标结果虽偏高，但仍属市场可接受范围内。

该期国债发行公告中对标位的限定指出，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50、12和25个标位。

“投标倍数还是不错的，加权和边际(中标利率)也只有6bp点差，显示大家标位相对集中，低位投的少，基本集中在高区。”上述银行交易员称。

他并指出，该债结果公布后，目前对二级市场同期限券种影响有限，一级半市场，大约在3.55%f(返手续费)、3.56%f附近有成交,“基本赚了1-2bp（基点）的就止盈了，外资行还是会买的。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.4326%。

今日新债为今年第14期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。