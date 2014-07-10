《中国债券市场每日交易备忘》--7月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多60亿元人民币四个月期贴现金融债10:00-11:00招标 进出口行至多50亿元人民币五年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值4.89% 天津滨海新区建设投资公司20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和浦发银行主承 广发证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建行和农行等主承 湖北宜化 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 东兴证券6亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，光大银行和宏源证券等主承 云南煤化工集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 江苏康缘集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 修正药业集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 中国联合网络通信公司50亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中行和农行主承 陕西延长石油集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和农行主承 江苏建筑工程集团2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，南京银行主承 台州市基础设施建设投资集团18亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，新时代证券和国信证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 国开行80亿元15年期固息债140217，票面利率5.24% 南宁绿港建设投资集团5亿元七年期固息债1480381，票面利率7.30% 常州公共住房建设投资11亿元七年期固息债1480391，票面利率6.64% 重庆市合川城建投公司16亿元七年期固息债1480401，票面利率7.30% 中粮集团40亿元九个月期超短融011414004，票面利率4.50% 华能集团40亿元九个月期超短融011408003，票面利率4.50% 华联综超 5亿元一年期短融041469033，票面利率4.9% 万联能源集团3亿元一年期短融041471005，票面利率6.20% 兴业证券 18亿元71天期短期融资券1490123，票面利率4.28% 苏州城建投资发展10亿元一年期短融041466017，票面利率4.88% 天津市医药集团5亿元一年期短融041462025，票面利率4.75% 雅戈尔服装控股2亿元五年期中票101451029，票面利率6.80% 四川双马 3亿元三年期中票101454037，票面利率8.0% 湖北宜化 5亿元五年期中票101451030，票面利率6.30% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行84亿一年期固息金融债140218，票面利率4.21% 农业发展银行50亿元三年期固息增发债140434，发行价格100.99元 农发行50亿元五年期固息增发债140435，发行价格100.48元 喀什深喀投资发展有限公司10亿元六年期固息债1480390，票面利率7.08% 大连黄海港务有限公司12亿元七年期固息债1480393，票面利率7.17% 河北融投控股集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480406，票面利率6.76% 浙江物产集团10亿元六个月期超短期融资券 中国建材 35亿元九个月期超短融 长江电力 30亿元40天超短融 北京二商集团6亿元一年期短期融资券 铜陵化学工业集团6亿元一年期短融 沈阳焦煤股份5亿元一年期短融 长城证券6亿元三个月期短融 两面针 3.5亿元一年期短融 福建南平高速公路6亿元一年期短融 中国供销集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 兴业证券18亿元91日期短期融资券071426002到期兑付，票面利率4.88% 中信证券 50亿元三个月期短融071403004到期兑付，票面利率4.90% 国泰君安证券30亿元三个月期短融071402004到期兑付，票面利率4.86% 齐鲁证券10亿元90日期短融071422004到期兑付，票面利率4.94% 中金公司10亿元90日期短融071409002到期兑付，票面利率4.84% 华能集团30亿元一年期短融041354039到期兑付，票面利率4.35% 兴业银行 10亿元一个月期同业存单111410016到期兑付 12进出09 120309 付息 12储蓄07 121707 付息 12储蓄08 121708 付息 12九江银行债 1220014 付息 12赣城债 1280201 付息 12地方债03 129103 付息 13储蓄05 131705 付息 13储蓄06 131706 付息 14金红叶CP001 041454001 付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券报周四报导，深圳和香港合作新路径已基本确定，其中，扩大对港金融开放有望成为重点；深圳方 面将在拟建的粤港澳自贸区方案中提出多项深港金融合作建议，包括推动人民币、港元在园区内自由进出。 今日公布7/10公布6月进出口贸易数据 (5月顺差359.2亿美元) 7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会 其中:固定资产投资(不含农户) (1-5月17.2%) 社会消费品零售总额 (5月12.5%) 工业增加值 (5月8.8%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值 (6月初值50.8) 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨/吴芳; 审校 李宏薇/边竞)