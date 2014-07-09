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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 11:06 BJT

期货日报：神华降价并不意味着郑商所动力煤利空出尽

以下内容节选自7月9日的《期货日报》：

6月中旬曾预期，迫于销售压力，龙头煤企将再降价。6月25日，这一预期兑现。不过，龙头煤企宣布降价后几个交易日，动力煤期货价格大幅回升。龙头煤企降价是否意味着利空出尽，后市将迎来价格上涨呢？暂时还不会。

首先，供应端压力有增无减。在动力煤产量、净进口量小幅下降的同时，煤炭供应端包括煤矿、出煤港、进煤港库存都非常高，都面临较大的销售压力。其次，需求仍不见好转。

再次，目前动力煤期货价格回升源于套利需求。从动力煤期货价格与现货价格、动力煤期货价格与渤商所动力煤现货价格的走势看，目前期货价格稍微偏低，因此，市场有买期货、卖现货的套利需求，我们认为这是动力煤期货价格回升的主要推动力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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