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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 11:14 BJT

《中国2014年二季度及6月宏观数据路透调查中值一览表》--7月9日

路透北京7月9日电 - 以下为中国2014年二季度及6月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。
    
    二季度指标数据（实际国内生产总值(GDP) ）
     
       季度         14年二季实际   调查中值   一季   13年四    三季   二季    一季   12年四季   三季   二季    一季
                         值                            季                                                     
   GDP（同比%）           ~          7.4      7.4      7.7     7.8     7.5    7.7      7.9      7.4     7.6    8.1
 外汇储备（万亿美         ~          3.98     3.95    3.82     3.66   3.50    3.44     3.31     3.29   3.24    3.30
       元）                                                                                                   
 
    6月各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 
                              2014年6月                                             2013年                                     
                           实际值  预估中      5月     4月     3月     2月     1月    12月   11月   10月    9月    8月    7月    6月
                                     值                                                                                        
    居民消费价格指数(CPI)     2.3      2.4     2.5     1.8     2.4     2.0     2.5     2.5    3.0    3.2    3.1    2.6    2.7    2.7
                                                                                                                               
                  CPI环比    -0.1     持平     0.1    -0.3    -0.5     0.5     1.0     0.3   -0.1    0.1    0.8    0.5    0.1    0.0
 工业生产者出厂价格指数(P    -1.1     -1.0    -1.4    -2.0    -2.3    -2.0    -1.6    -1.4   -1.4   -1.5   -1.3   -1.6   -2.3   -2.7
                      PI)                                                                                                      
       社会消费品零售总额       ~     12.4    12.5    11.9    12.2   11.8*       ~    13.6   13.7   13.3   13.3   13.4   13.2   13.3
       规模以上工业增加值       ~      9.0     8.8     8.7     8.8    8.6*       ~     9.7   10.0   10.3   10.2   10.4    9.7    8.9
   固定资产投资(不含农户)       ~     17.2    17.2    17.3    17.6    17.9       ~    19.6   19.9   20.1   20.2   20.3   20.1   20.1
                 贸易差额       ~      350   359.2   184.5    77.1  -229.8   318.6   256.4    338    311    152  286.1  178.2  271.3
                     出口       ~     10.6     7.0     0.9    -6.6   -18.1    10.6     4.3   12.7    5.6   -0.3    7.2    5.1   -3.1
                     进口       ~      5.8    -1.6     0.8   -11.3    10.1      10     8.3    5.3    7.6    7.4    7.0   10.9   -0.7
         广义货币供应量M2       ~     13.5    13.4    13.2    12.1    13.3    13.2    13.6   14.2   14.3   14.2   14.7   14.5   14.0
       月度新增人民币贷款       ~    9,150   8,708   7,747  10,500   6,445  13,200   4,825  6,246  5,061  7,870  7,113  6,999  8,605
 人民币贷款余额同比增长(%       ~     13.8    13.9    13.7    13.9    14.2    14.3    14.1   14.2   14.2   14.3   14.1   14.3   14.2
                        )                                                                                                      
      
     注: 1.~表示数据未公布。
         2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。        
         3.*表示1-2月数据合并发布。（完）

 (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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