《中国2014年二季度及6月宏观数据路透调查中值一览表》--7月9日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透北京7月9日电 - 以下为中国2014年二季度及6月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 二季度指标数据（实际国内生产总值(GDP) ） 季度 14年二季实际 调查中值 一季 13年四 三季 二季 一季 12年四季 三季 二季 一季 值 季 GDP（同比%） ~ 7.4 7.4 7.7 7.8 7.5 7.7 7.9 7.4 7.6 8.1 外汇储备（万亿美 ~ 3.98 3.95 3.82 3.66 3.50 3.44 3.31 3.29 3.24 3.30 元） 6月各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 2014年6月 2013年 实际值 预估中 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 值 居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.4 2.5 1.8 2.4 2.0 2.5 2.5 3.0 3.2 3.1 2.6 2.7 2.7 CPI环比 -0.1 持平 0.1 -0.3 -0.5 0.5 1.0 0.3 -0.1 0.1 0.8 0.5 0.1 0.0 工业生产者出厂价格指数(P -1.1 -1.0 -1.4 -2.0 -2.3 -2.0 -1.6 -1.4 -1.4 -1.5 -1.3 -1.6 -2.3 -2.7 PI) 社会消费品零售总额 ~ 12.4 12.5 11.9 12.2 11.8* ~ 13.6 13.7 13.3 13.3 13.4 13.2 13.3 规模以上工业增加值 ~ 9.0 8.8 8.7 8.8 8.6* ~ 9.7 10.0 10.3 10.2 10.4 9.7 8.9 固定资产投资(不含农户) ~ 17.2 17.2 17.3 17.6 17.9 ~ 19.6 19.9 20.1 20.2 20.3 20.1 20.1 贸易差额 ~ 350 359.2 184.5 77.1 -229.8 318.6 256.4 338 311 152 286.1 178.2 271.3 出口 ~ 10.6 7.0 0.9 -6.6 -18.1 10.6 4.3 12.7 5.6 -0.3 7.2 5.1 -3.1 进口 ~ 5.8 -1.6 0.8 -11.3 10.1 10 8.3 5.3 7.6 7.4 7.0 10.9 -0.7 广义货币供应量M2 ~ 13.5 13.4 13.2 12.1 13.3 13.2 13.6 14.2 14.3 14.2 14.7 14.5 14.0 月度新增人民币贷款 ~ 9,150 8,708 7,747 10,500 6,445 13,200 4,825 6,246 5,061 7,870 7,113 6,999 8,605 人民币贷款余额同比增长(% ~ 13.8 13.9 13.7 13.9 14.2 14.3 14.1 14.2 14.2 14.3 14.1 14.3 14.2 ) 注: 1.~表示数据未公布。 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。 3.*表示1-2月数据合并发布。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。