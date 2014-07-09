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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 11:28 BJT

中信期货：大连焦煤价格受库存压力制约，供给维持宽松格局

以下内容节选自7月9日的期货中国网站：

2014年二季度开始，焦煤期货下跌节奏有所调整，和焦炭相类似从一季度加速下跌转为螺旋式探底过程。在二季度稳增长刺激叠加微观需求的背景下，出现了阶段性的反弹，但从反弹的幅度以及持续性上来看，在4-5月相比焦炭偏强。不过随着6月大矿调价、以及供应增加、进口的压制焦煤重回弱势。

　　根据煤炭工业协会公布数据显示，1-5月全国煤炭产量14.94亿吨，累计同比下降1.46％维持今年以来增速下降格局。随着6月半年考核时间的到来，煤企加大生产力度6月日均产量上升至275.5万吨，环比5月增幅超过8%，其中国有大矿产量增速增幅显着，焦煤集团6月日均环比增幅接近9%。按照6月煤矿增产的情况来看，预计6月炼焦煤产量延续增长格局。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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