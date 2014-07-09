台湾债市：RP利率持稳不变，资金平稳充裕

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透台北7月9日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致平稳，交易员说，市场资金宽裕，券少钱偏多，估计短期之内附买回利率应会在此间水位持平；但月中以后现金股利发放将进入高峰，估计资金流量将加剧。
交易员表示，本月下旬开始将有大量的现金股利将发放，估计企业可能以增加发票量、或赎回基金做为因应。这可能让附买回市场短期内资金稍少，不过整体附买回市场资金池仍大，对利率的影响待观察。
〞至少未来一周的利率大概不会有什么变化，〞一位证券商交易员说。
此外，交易员也说，近期宝岛债发行量大，不排除稍微排挤到寿险业者的资金水位，赎回基金，使投信在附买回市场的投入较少。这个效应也值得观察。
周三证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致与上日相同。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。也同上日。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。