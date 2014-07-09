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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 11:38 BJT

台湾债市：RP利率持稳不变，资金平稳充裕

路透台北7月9日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致平稳，交易员说，市场资金宽裕，券少钱偏多，估计短期之内附买回利率应会在此间水位持平；但月中以后现金股利发放将进入高峰，估计资金流量将加剧。

交易员表示，本月下旬开始将有大量的现金股利将发放，估计企业可能以增加发票量、或赎回基金做为因应。这可能让附买回市场短期内资金稍少，不过整体附买回市场资金池仍大，对利率的影响待观察。

〞至少未来一周的利率大概不会有什么变化，〞一位证券商交易员说。

此外，交易员也说，近期宝岛债发行量大，不排除稍微排挤到寿险业者的资金水位，赎回基金，使投信在附买回市场的投入较少。这个效应也值得观察。

周三证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致与上日相同。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。也同上日。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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