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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 11:39 BJT

中国新债：农发行下周一招标200亿元四期债，期限一、三、五及七年

路透上海7月9日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(14日)在银行间债市招标发行四期固息债，总额不超过200亿元人民币。其中三年和五年为新发债，七年和一年为增发债，每期债的发行上限均为50亿元。

增发债中，七年期品种为今年第28期债 的首次增发，一年期为今年第37期债 第二次增发。

具体发行条款如下：

38期 39期 28期增发 37期增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 一年固息

招标时间 3/5年：7/14下午14:00-15:00 7/1年：7/14下午14:00-15:30

招标方式 3/5年：单一利率中标(荷兰式) 7/1年：单一价格中标(荷兰式)

缴款日 7月16日 7月16日 7月17日 7月17日

起息日 7月16日 7月16日 4月3日 6月11日

发行期 7/15-7/16 7/15-7/16 7/15-7/17 7/15-7/17

上市日 7月22日 7月22日 7月23日 7月21日

基本承销额 无 无 无 无

承揽费 0.05% 0.1% 0.15% 0.05%

票面利率 -- -- 5.55% 4.13%

---------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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