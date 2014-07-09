中国新债：农发行下周一招标200亿元四期债，期限一、三、五及七年

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透上海7月9日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(14日)在银行间债市招标发行四期固息债，总额不超过200亿元人民币。其中三年和五年为新发债，七年和一年为增发债，每期债的发行上限均为50亿元。
增发债中，七年期品种为今年第28期债 的首次增发，一年期为今年第37期债 第二次增发。
具体发行条款如下：
38期 39期 28期增发 37期增发
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 一年固息
招标时间 3/5年：7/14下午14:00-15:00 7/1年：7/14下午14:00-15:30
招标方式 3/5年：单一利率中标(荷兰式) 7/1年：单一价格中标(荷兰式)
缴款日 7月16日 7月16日 7月17日 7月17日
起息日 7月16日 7月16日 4月3日 6月11日
发行期 7/15-7/16 7/15-7/16 7/15-7/17 7/15-7/17
上市日 7月22日 7月22日 7月23日 7月21日
基本承销额 无 无 无 无
承揽费 0.05% 0.1% 0.15% 0.05%
票面利率 -- -- 5.55% 4.13%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。