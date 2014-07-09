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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 11:39 BJT

中证网：郑商所晚籼稻上市首日交投活跃，主力合约有望延续升势

以下内容节选自7月9日的《中国证券报》：

昨日，晚籼稻期货正式登陆郑商所，这一品种的上市使稻谷产业链形成了“三驾马车”。从盘面上看，昨日晚籼稻期货四个上市合约均以不同涨幅报收，首日总共成交26592手，持仓量合计为10084手。其中，主力1501合约全日上涨53元/吨或1.92%，收报2813元/吨。

晚籼稻期货上市首日交投较为活跃。分析人士指出，稻谷目前是我国的第一大口粮，晚籼稻期货上市之后，已经上市交易的早籼稻、粳稻将与晚籼稻在期货市场形成完整的稻谷产业链，有望刺激早籼稻和粳稻的成交量。展望后市，国家的最低收购价政策、现货价格以及晚籼稻的期货交割标准同时为上市之后期价上扬提供了支撑，预计晚籼稻期货主力合约有望延续升势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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