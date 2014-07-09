中证网：郑商所晚籼稻上市首日交投活跃，主力合约有望延续升势

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
以下内容节选自7月9日的《中国证券报》：
昨日，晚籼稻期货正式登陆郑商所，这一品种的上市使稻谷产业链形成了“三驾马车”。从盘面上看，昨日晚籼稻期货四个上市合约均以不同涨幅报收，首日总共成交26592手，持仓量合计为10084手。其中，主力1501合约全日上涨53元/吨或1.92%，收报2813元/吨。
晚籼稻期货上市首日交投较为活跃。分析人士指出，稻谷目前是我国的第一大口粮，晚籼稻期货上市之后，已经上市交易的早籼稻、粳稻将与晚籼稻在期货市场形成完整的稻谷产业链，有望刺激早籼稻和粳稻的成交量。展望后市，国家的最低收购价政策、现货价格以及晚籼稻的期货交割标准同时为上市之后期价上扬提供了支撑，预计晚籼稻期货主力合约有望延续升势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。