路透基点：福斯特股份1亿美元贷款案吸引九家银行参与--TRLPC

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，德国法兰克福上市的福斯特股份公司(Firstextile AG)三年期1亿美元定期贷款已吸引到九家银行参与。
牵头行兼簿记行野村和第一商业银行上海分行分别承贷3,200万美元和2,000万美元，后者亦是额度代理行。
主办行为彰化商业银行昆山分行、台湾土地银行上海分行和台新国际银行境外金融中心，各自承贷1,000万美元。
中国信托银行香港分行、玉山商业银行境外金融中心、华泰银行、和台湾银行上海分行以安排行身份加入。其中台湾银行上海分行承贷300万美元，其余三家各自承贷500万美元。
消息人士称，签约料于本周稍晚完成。
一如此前报导，这笔分期偿还贷款平均期限为2.36年，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码425基点。
银行受邀以三个层级参贷：承贷2,000万美元或以上，综合收益510基点，其中前端为200基点，并获牵头行头衔；承贷1,000-1,900万美元，综合收益489基点，其中费用150基点，获主办行头衔；承贷1,000万美元以下，综合收益478基点，其中费用125基点，获安排行头衔。
贷款将通过福斯特股份在香港注册的全资子公司中国褔斯特(控股)有限公司筹借，由福斯特股份提供担保。
安排在3月12日到中国江阴进行实地考察。
筹得资金将用于再融资、资本支出、运营资本和一般公司用途。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张荻)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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