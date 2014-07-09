路透基点：福斯特股份1亿美元贷款案吸引九家银行参与--TRLPC

路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，德国法兰克福上市的福斯特股份公司(Firstextile AG)三年期1亿美元定期贷款已吸引到九家银行参与。

牵头行兼簿记行野村和第一商业银行上海分行分别承贷3,200万美元和2,000万美元，后者亦是额度代理行。

主办行为彰化商业银行昆山分行、台湾土地银行上海分行和台新国际银行境外金融中心，各自承贷1,000万美元。

中国信托银行香港分行、玉山商业银行境外金融中心、华泰银行、和台湾银行上海分行以安排行身份加入。其中台湾银行上海分行承贷300万美元，其余三家各自承贷500万美元。

消息人士称，签约料于本周稍晚完成。

一如此前报导，这笔分期偿还贷款平均期限为2.36年，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码425基点。

银行受邀以三个层级参贷：承贷2,000万美元或以上，综合收益510基点，其中前端为200基点，并获牵头行头衔；承贷1,000-1,900万美元，综合收益489基点，其中费用150基点，获主办行头衔；承贷1,000万美元以下，综合收益478基点，其中费用125基点，获安排行头衔。

贷款将通过福斯特股份在香港注册的全资子公司中国褔斯特(控股)有限公司筹借，由福斯特股份提供担保。

安排在3月12日到中国江阴进行实地考察。

筹得资金将用于再融资、资本支出、运营资本和一般公司用途。(完)