更新版 1-中国汇市：人民币早盘跳涨创三个月新高，政治示好味浓但偏稳预期未变

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 人民币跳空高开后窄幅振荡，曾创三个月新高
* 中间价高开61个点子，升值信号明显
* 市场供求均衡且预期未改
* 明天发布外贸数据市场保持谨慎 (新增报价和评论)
路透北京7月9日 - 中国人民币兑美元 周三跳空高开并突破6.2元关口后窄幅振荡，盘间创三个月新高。中间价高开61个点子，升值信号明显，不过市场供求较为均衡，偏平稳的预期也并未发生明显变化，加之周四发布6月外贸数据前操作较为谨慎，都使汇价高开后相对持稳。
“中美战略经济对话开幕，中间价总要给点面子嘛！”一股份行交易员说，今天高开的政治意味比较浓重，但整体上客盘相对平衡，价格变化不多。
他认为，当前位置上市场供需还是比较平衡的，虽然技术上看人民币有升值的趋势，但市场预期还没有变化，需要看明天公布的外贸数据。“如果外贸数字好，明天又继续高开在6.2下方，那可能就真的开始升值了。”
美国财政部长杰克卢周三在北京参加中美战略与经济对话时表示，对于中国而言，人民币汇率由市场决定是至关重要，“我们支持中国让市场在经济中扮演更重要角色的各种努力，并扩大仰赖家庭消费以带动中国经济成长；人民币汇率朝着由市场决定方向发展将至关重要。”
北京时间12:27，人民币兑美元即期报6.1966元，上日收报6.2022元。今日人民币兑美元中间价 为6.1565元，上日中间价为6.1626元。
全球汇市方面，新西兰元周三在亚洲早盘守住涨幅，此前因新西兰评等展望上调而刷新三年高位；相比之下，其他主要货币则在近期区间内波动。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2437/80，上日尾盘为6.2462。
北京时间12:27，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1981/01元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。