更新版 1-中国汇市：人民币早盘跳涨创三个月新高，政治示好味浓但偏稳预期未变

* 人民币跳空高开后窄幅振荡，曾创三个月新高

* 中间价高开61个点子，升值信号明显

* 市场供求均衡且预期未改

* 明天发布外贸数据市场保持谨慎 (新增报价和评论)

路透北京7月9日 - 中国人民币兑美元 周三跳空高开并突破6.2元关口后窄幅振荡，盘间创三个月新高。中间价高开61个点子，升值信号明显，不过市场供求较为均衡，偏平稳的预期也并未发生明显变化，加之周四发布6月外贸数据前操作较为谨慎，都使汇价高开后相对持稳。

“中美战略经济对话开幕，中间价总要给点面子嘛！”一股份行交易员说，今天高开的政治意味比较浓重，但整体上客盘相对平衡，价格变化不多。

他认为，当前位置上市场供需还是比较平衡的，虽然技术上看人民币有升值的趋势，但市场预期还没有变化，需要看明天公布的外贸数据。“如果外贸数字好，明天又继续高开在6.2下方，那可能就真的开始升值了。”

美国财政部长杰克卢周三在北京参加中美战略与经济对话时表示，对于中国而言，人民币汇率由市场决定是至关重要，“我们支持中国让市场在经济中扮演更重要角色的各种努力，并扩大仰赖家庭消费以带动中国经济成长；人民币汇率朝着由市场决定方向发展将至关重要。”

北京时间12:27，人民币兑美元即期报6.1966元，上日收报6.2022元。今日人民币兑美元中间价 为6.1565元，上日中间价为6.1626元。

全球汇市方面，新西兰元周三在亚洲早盘守住涨幅，此前因新西兰评等展望上调而刷新三年高位；相比之下，其他主要货币则在近期区间内波动。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2437/80，上日尾盘为6.2462。

北京时间12:27，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1981/01元。